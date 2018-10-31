T24 LogoT24 Logo
Spor

Manchester United, Ozan Kabak'ın peşinde

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulan genç oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesine girdi

31 Ekim 2018 22:30

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, stoper arayışlarında gaza bastı ve içinde genç isimlerin de olduğu bir liste oluşturdu. Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından forma şansı verilen genç oyuncu Ozan Kabak da Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesine girdi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki yükselen stoperini listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da büyük kulüplerin radarına giren Ozan Kabak için tehlikenin farkına vardı ve genç oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

TIKLAYIN - Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Gazetenin haberine göre listedeki diğer isimler şunlar:

  • Harry Maguire
  • Raphael Varane
  • Nathan Ake
  • Nikola Milenkovic

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?   

İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018

ETİKETLER

Ozan KabakGalatasarayFatih TerimManchester UnitedBildpeşinderadarında20 milyon Euroyeni sözleşmeJose Mourinho
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24