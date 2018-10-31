Manchester United, Ozan Kabak'ın peşinde

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, stoper arayışlarında gaza bastı ve içinde genç isimlerin de olduğu bir liste oluşturdu. Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından forma şansı verilen genç oyuncu Ozan Kabak da Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesine girdi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Manchester United, Galatasaray'ın 18 yaşındaki yükselen stoperini listesine aldı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da büyük kulüplerin radarına giren Ozan Kabak için tehlikenin farkına vardı ve genç oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

TIKLAYIN - Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Gazetenin haberine göre listedeki diğer isimler şunlar:

Harry Maguire

Raphael Varane

Nathan Ake

Nikola Milenkovic

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?

İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018