Ozan Kabak'ın serbest kalma bedeli 20 milyon Euro

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke 04 maçındaki oyunuyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Ozan Kabak için çalışmalara hız verildi.

Schalke 04 karşılaşmasında Avrupa'dan gelen menajer ve scoutların çok fazla ilgi duydukları Ozan Kabak'ın sözleşmesi yenilenecek.

Büyük menajerlik firmalarının da bünyesine kazandırmak için çalışmalar yaptığı Ozan Kabak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi eklenmesi gündemde.

220 bin TL yıllık ücret alan Ozan'ın maaşında iyileştirme yapılacak ve 18 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli resmi olarak 20 milyon Euro olacak.