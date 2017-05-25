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Dünya

Manchester bombacısının babası güvenlik müdürü çıktı

Canlı bombanın önce Libya'ya ve oradan da Suriye'ye gittiği ortaya çıktı

25 Mayıs 2017 10:54

İngiliz polisi, Manchester Arena'da 22 kişiyi öldüren canlı bomba Salman Abedi’nin ağabeyi İsmail’in önceki gün Manchester’da tutuklandığını açıkladı. Teröristin kardeşi Haşim ve babası Ramadan’ın da Libya Trablus’ta tutuklandığı ifade edildi. Ramadan Abedi, şu anda başkent Trablus’ta merkezi güvenlik biriminin müdürü olduğu ortaya çıktı. 

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Manchester'da 22 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren Libyalı saldırganın babası ve kardeşi Trablus kentinde gözaltına alındı. Libya güvenlik güçlerine göre, Haşim saldırı planlarından haberdardı. Saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 5 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Terörist, Libya'nın köklü ailesinden

Libya basınına göre, Salman Abedi, ülkenin en güçlü aşiretlerinden el-Abedi’ye mensup. Aşiret, Tobruk ve Guba bölgelerinde etkin. AP’ye göre, babası Ramadan Abedi, şu anda başkent Trablus’ta merkezi güvenlik biriminin müdürü. Ramadan, 90’larda Kaddafi yönetimine karşı çıkan ve El Kaide bağlantılı Libya İslami Mücadele örgütüne üyeydi. Kaddafi yönetimib 1993’te Ramadan hakkında yakalama kararı çıkardı. Aile ülkeden kaçtı, İngiltere’den siyasi sığınma aldı. Salman da orada doğdu, büyüdü. Babası ve ailenin geri kalanı, Kaddafi devrildikten sonra Libya’ya döndü. El-Abedi aşiretinin en ünlü mensuplarından biriyse Abdül Fetih Yunus. Kaddafi’nin en yakın generallerinden biri olan Yunus, isyancılara katılmıştı.The Times Gazetesi’nin saldırganın bir okul arkadaşının ifadesine dayandırdığı haberine göre, Salman Abedi, 3 hafta önce Libya’ya gitti ve saldırıdan 2 gün önce İngiltere’ye döndü.

Baba Ramazan Abedi'nin Ayn Zara bölgesindeki evinin önünde gözaltına alındığı, 1997 doğumlu Haşim Abedi'ninse IŞİD bağlantısından şüphelenilerek gözaltına alınmış olduğu kaydedildi. İngiltere’de pazartesi akşamı ABD’li şarkıcı Ariane Grande’nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısına dair detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Saldırganın kimliği, Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi isimli 22 yaşındaki erkek olarak açıklanmıştı. İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırganın istihbarat servislerince tanınmasına karşın saldırıyı nasıl gerçekleştirebildiğiyle ilgili soruya, istihbarat servislerinin çok sayıda kişiyi bildiğini ancak hepsini gözaltına alamayacağını söyledi. Abedi’ye yardım eden kişilerle ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar terör tehdidi seviyesinin “kritik” durumda kalacağını belirten Rudd, ordudan yardım alınmasının da sürdürüleceğini duyurdu.

Saldırganın geçmişine dair en etkileyici bilgi ise Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’dan geldi. Collomb, “İngiliz istihbaratından öğrendiklerimize göre İngiliz vatandaşı olan saldırgan, Libya’ya ve oradan da Suriye’ye gitmiş...
Radikal terör bağlantılarını ve saldırı eğitimini de orada aldığına inanıyoruz. Böylece Abedi’nin IŞİD'le bağlantısı kanıtlanmıştır” dedi.

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