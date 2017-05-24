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Dünya

Manchester'daki saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltında

22 yaşındaki Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi’nin arananlar listesinde olduğu bildirildi

24 Mayıs 2017 22:57

Manchester Arena’da  ABD’li pop sanatçısı Ariana Grande’nin konseri sırasında,  yaşanan ve 22 kişinin yaşamını yitirip, 120 kişinin de yaralanmasına neden olan intihar saldırını IŞİD üstlendi. Saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanan 22 yaşındaki Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi’nin düzenli olarak Libya’ya seyahatler gerçekleştirdiğini, olası bir saldırı gerçekleştirmesi planladığını ve arananlar listesinde olduğu bildirildi.

Öte yandan polis, terör saldırısına ilişkin yürütülen operasyonlarda 3 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yetkililerin açıklamasına göre, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişiyi dün, 23 yaşındaki bir kişi evine düzenlenen operasyonun ardından bugün gözaltına alındı.

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ManchesterAriana GrandeSalman Abedi

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