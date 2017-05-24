T24 LogoT24 Logo
Dünya

Manchester bombacısı Salman Abedi, Suriye'ye gitmiş

Fransa İçişleri Bakanı, Abedi’nin bir ağdan destek alıp almadığının belli olmadığını ama IŞİD’le bağlarının kanıtlandığını söyledi

24 Mayıs 2017 14:32

Manchester bombacısı Salman Abedi'nin önce Libya'ya sonra da Suriye'ye seyahat ettiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Manchester olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten İngiliz yetkililerin Fransa'ya eylemle ilgili yakalanan zanlının çok Suriye’ye seyahat ettiği bilgisini verdiğini söyledi. Böylece Abedi'nin IŞİD'le bağlantısı kanıtlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İngiltere polisi dün Manchester’da 22 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı 22 yaşındaki Salman Abedi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Abedi’nin kendisinin Londra doğumlu, ailesinin Libya kökenli olduğu ortaya çıkmıştı. Abedi’nin önce Libya’ya oradan ani bir kararla Suriye’ye gittiği tespit edildi. Manchester bombacısının Suriye’de "radikalleştiği" düşünülüyor.

Gerrard Collomb bu bilgilerinin kaynağının İngiliz ve Fransız istihbaratı olduğunu söyledi. Collomb, Salman Abedi’nin bir ağdan destek alıp almadığının belli olmadığını ama IŞİD’le bağlarının kanıtlandığını söyledi.

ETİKETLER

ManchesterSalman AbediLibyaSuriyeFransa İçişleri BakanıGerard CollombIŞİD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24