Manchester bombacısı Salman Abedi, Suriye'ye gitmiş

Manchester bombacısı Salman Abedi'nin önce Libya'ya sonra da Suriye'ye seyahat ettiği belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Manchester olayıyla ilgili soruşturmayı yürüten İngiliz yetkililerin Fransa'ya eylemle ilgili yakalanan zanlının çok Suriye’ye seyahat ettiği bilgisini verdiğini söyledi. Böylece Abedi'nin IŞİD'le bağlantısı kanıtlandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, İngiltere polisi dün Manchester’da 22 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyı 22 yaşındaki Salman Abedi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Abedi’nin kendisinin Londra doğumlu, ailesinin Libya kökenli olduğu ortaya çıkmıştı. Abedi’nin önce Libya’ya oradan ani bir kararla Suriye’ye gittiği tespit edildi. Manchester bombacısının Suriye’de "radikalleştiği" düşünülüyor.

Gerrard Collomb bu bilgilerinin kaynağının İngiliz ve Fransız istihbaratı olduğunu söyledi. Collomb, Salman Abedi’nin bir ağdan destek alıp almadığının belli olmadığını ama IŞİD’le bağlarının kanıtlandığını söyledi.