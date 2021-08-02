Manavgat'ta tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Rus turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi vefat etti, 16 kişi yaralandı.

Side Kavşağı D-400 karayolunda, Rus turistleri taşıyan tur midibüsü önce bariyerler çarptı, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)