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Yaşam

Manav görünümlü kıraathaneye baskın: 36 kişiye 124 bin lira ceza

22 Şubat 2021 16:58

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ihbar üzerine manav görünümlü bir kıraathaneye baskın düzenledi. Baskın anı kameralara yansırken, içeride kağıt oyunu oynayan 36 kişiye toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Masalarda oturan çok sayıda kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği, maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Bunun üzerine Kağıthane polisi, 36 kişiye “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 124 bin 884 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Halil K.'nın işletmeciliğini yaptığı işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Halil K. ise adli işlemleri yapılmak üzere Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. (İHA)

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