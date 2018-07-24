Man Booker Ödülü'nde ilk: Bir çizgi roman ödülün sahibi olabilir

Man Booker Ödülü’nün uzun listesinde ilk defa bir çizgi roman yer aldı.

ABD’li yazar Nick Drnaso’nun ‘Sabrina’ isimli çizgi romanı, ödül tarihi boyunca yok sayılan ‘çizgi roman’ kategorisini bu sene gündeme getirdi.

Ortadan kaybolan genç bir kadının hikâyesini ve kayboluşunu takip eden 24 saati konu eden Sabrina, basit illüstrasyonlarıyla günümüzün ‘şiddet’ ve ‘fake news’lu (yalan haberler) komplo teorileri ortamını gözler önüne seriyor. Drnaso, kitabında ‘güven’ ve ‘gerçek’ meselelerine eğiliyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin eleştirmenlerinden Chris Ware, Sabrina’yı ‘olağanüstü bir çizgi roman’ olarak tanımlıyor. Jüri üyeleri ise kitabı ‘dolambaçlı, incelikli ve minimalist’ olarak tanımladı ve ekledi:

“Kurgunun ‘şeklini’ değiştiriyor.”

Jüri üyesi ve yazar Val McDermid, Sabrina için ‘hepimizin aklını başından aldı’ yorumunu yaptı. Ayrıca, kitabın hikâye anlatıcılığının inceliklerine sahip bir çizgi roman olduğunu belirtti ve “İyi bir kurgu eserin yapması gerekenleri yaptığını hissettik” diye devam etti.

Uzun listeye kalan 13 eserin 6’sının yazarı Britanyalı, 3’ü ABD’li. Kanada ve İrlanda’dan da ikişer yazar, Man Booker Ödülü’nü alabilir.

Man Booker Ödülü nedir?