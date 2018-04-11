‘Man Adası' davası | "Erdoğan ve yakınları araştırılsın" talebine ret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 1.5 milyon TL'lik tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun reddi hakim talebi reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının “Man Adaları belgeleri”ne ilişkin açıklamaları nedeniyle aleyhine açtığı 1.5 milyon TL’lik manevi tazminat davasında reddi hakim talebinde bulundu. Hakim Memun Kılıç, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle hakkında istenen reddi hakim talebini reddetti. Kılıç gerekçesinde söz konusu hesabın ağabeyine ait olduğunu yazdırdı.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasına, davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürleri Özdemir Bayraktar, Orhan Uzuner, Osman Ketenci ve Sadık Albayrak, eniştesi Ziya İlgen’in avukatları ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı katıldı. Hakim Memun Kılıç, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in, UYAP üzerinden yolladığı dilekçe ile reddi hakim talebinde bulunduğunu tutanaklara geçirdi.

‘Bilinçli olarak işlem yapılmadı’

Avukat Çelik, UYAP üzerinden yolladığı üç sayfalık dilekçesinde, davanın 27 Şubat 2018 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasına yolladığı mesleki mazeret dilekçesinin hukuka aykırı bir şekilde reddedildiğini öne sürerek, “Yokluğumuzda yapılan ön inceleme duruşmasında mahkeme yargıcı, davacı tarafa dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları için süre vermiş olmasına karşın, davalı taraf olarak bizlerin dayandığı delillerin toplanması kapsamında (kanımızca bilinçli olarak) işlem yapmamıştır. Bu durumlarda ön yargılı davranıldığını, baştan hüküm kurulmuş olduğunu gösterdiği gibi mahkeme yargıcının tarafsızlıktan uzak tutum sergilediği konusundaki tereddütlerimizi pekiştirmiştir” dedi.

Bu davanın açılır açılmaz mahkemenin hakimi olan Pınar Dışlıçay’ın isteği dışında başka mahkemeye atandığını belirten Avukat Çelik, “Tarafsızlığı konusunda ciddi kuşkular bulunan Hakim Memun Kılıç mahkemenin hakimliğine atanmıştır. Üstelik reddedilen hakim Memun Kılıç’ın davanın tarafı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yapan kişinin kardeşi olduğu ve daha ilerisi bu hakimin yine Recep Tayyip Erdoğan ile örtüşen Rabia sembollerini Facebook hesabında paylaştığı öğrenilmiştir. Nitekim bu bilgiler sosyal medyada ve basında haber olarak verilmiştir” dedi. Avukat Çelik, reddi hakim talebinde bulundu.

Davacılar Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız ve Özdemir Bayraktar’ın avukatı Abdullah Demirhan söz alarak reddi hakim talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu, bu nedenle reddedilmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dilekçesinde belirttiği gibi reddi hakim talebini yenilediğini belirterek, “Mahkemenin hakimi olarak davadan çekilmeniz gerekir” dedi.

Hakim reddi hakim talebini reddetti

Tutanağa, hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığını yazdıran hakim Memun Kılıç, şu gerekçeyle reddi hakim talebini reddetti, “Her ne kadar davalı Kemal Kılıçdaroğlu vekili Avukat Celal Çelik tarafından mahkememiz hakimi reddedilmiş ise de; ret gerekçesi olarak öne sürülen sebeplerin HMK 36. maddesindeki şartlardan hiçbirini taşımadığı, mahkeme hakiminin reddine gerekçe olarak gösterilen sosyal medya hesabı olan Facebook’taki Rabia sembollerinin varlığı gösterilmekte ise de, mahkeme hakiminin hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığı, mahkeme hakiminin abisinin iş bu davada taraf olmadığı, dava ile uzaktan yakından hiçbir alakasının bulunmadığı, ön inceleme duruşmasında davalı vekilin mazeretinin reddinin tamamen mahkeme hakiminin takdirinde olduğu ve ön inceleme duruşmasının HMK’daki şartlara uygun olarak yapıldığı, somut uyuşmazlığa konu olayda mahkememizce gerekli olan delillerin toplanması için gereğinin yapıldığı, mahkeme hakiminin bu mahkemeye atanmasında hiçbir yetki ve görevinin bulunmadığı, bu mahkemeye atanmasının tamamen HSYK’ya ait olduğu, davalı vekilinin dilekçesinde belirttiği tüm reddi hakim taleplerinin soyut ve genel bir anlatımdan ibaret olduğu anlaşılmakla geri çevrilmesine…”

Söz alan Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin reddi hakim talebini geri çevirmesinin koşulları oluşmadığını belirterek, “Tekrar reddi hakim talebinde bulunma konusunda müvekkilimle konuşacağım. Bu yüzden süre istiyorum” dedi.

Araştırma talebi reddedildi

Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatının davacıların sahip oldukları şirketler ve banka hesap bilgileri konusunda araştırma yapılması yönündeki talebini davanın konusu olan uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlamayacağı gerekçesi ile reddetti. Davalı Kılıçdaroğlu’nun “Belway Limited” şirketi ve bazı davacıların hesapları ve hesap hareketlerinin incelenmesi yönündeki talebini de reddeden mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

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