Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı belgeler savcılığa verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı yakınlarının Man Adası'nda bir şirkete para aktarımı yaptıkları iddiasına dayanak olarak gösterdiği belgeler, konuyu soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, savcılığın, belgelerin sahteliği konusunda bir soruşturma yapmadığını, soruşturmanın Vergi Usul Kanunu’na muhalefet ve karapara aklanması mevzuatı çerçevesinde bir suç olup olmadığı konusunda sürdürüldüğünü iddia etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’nda kurulan bir şirketle para trafiği iddiasını ortaya atması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak, CHP’den söz konusu belgeleri talep etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, belgeleri, araştırılmasını istedikleri konuları içeren bir talep dilekçesiyle birlikte savcılığa teslim etti.

"Sahte değil"

CHP’nin talep dilekçesinde, savcılığın belgeleri isterken, hangi suçtan kaynaklı soruşturma yapıldığı ve kimin şüpheli olarak gösterildiğinin belirtilmediğine dikkat çekildi. Talep dilekçesinde, Kılıçadaroğlu’nun açıkladığı belgelerin gerçekliğinin tartışılmayacak nitelikte olduğu savunuldu.

Dilekçede, soruşturmanın siyasi gerekçelerle açıldığına ve gerçekliklerin üstünün örtülmesine yönelik iradeyle başlatılmış olduğuna yönelik düşüncelerin kamuoyunda bulunduğu da belirtildi. Tüm bankalara müzekkere yazılarak Bellway Limited adlı şirket, Mustafa Erdoğan, Ziya İlgen, Osman Ketenci, Mustafa Gündoğan ve Ahmet Burak Erdoğan’ın bu bankalarda hesaplarının bulunup bulunmadığı ve varsa hesap hareketlerinin istenmesi talep edildi.

"Masak incelesin"

Savcılığa verilen talep dilekçesinde şöyle denildi:

“İşlemlerde adı geçen Bellway Limited adlı şirketin merkezinin vergi cenneti olarak bilinen Man Adası Devleti’nde bulunması, sermayesinin 1 (bir) İngiliz Sterlini olmasına karşın toplamda 15 milyon Amerikan doları döviz transferi işlemine taraf olması, bu haliyle şirket profilinin vergi cennetlerindeki paravan şirketlerle benzerlik göstermesi, öte yandan vergi cennetleri ile paravan şirketlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı internet sitesinde karapara aklama yöntemleri arasında sayılıyor olması hususları dikkate alınarak, konunun 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK tarafından da incelenmesinin sağlanması gerekmektedir.”

"Şüpheli işlemler"

CHP’li Tezcan belgeleri Başsavcıvekili Musa Yücel’e teslim ettikten sonra basın açıklaması yaptı. Tezcan, söz konusu para transferlerin şüpheli işlemler olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

“Başından bu yana söylediğimiz şey şudur: Bu para transferleri başından beri şüpheli işlemlerdir. 1 sterlinlik bir şirket, kurulduğundan yaklaşık 4.5 ay sonra, şirketin son hissedarının devraldığından yaklaşık 20 gün içerisinde 15 milyon dolarlık bir para transferinin merkezinde yer alıyor. Bu ciddi bir şekilde MASAK tarafından araştırılması gereken ve Mali Suçlar tarafından araştırılması gereken bir para trafiğidir.”

Savcılık: Suç maddesi henüz belirlenmedi

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, CHP’li Tezcan, 28 dekont ve 5 Swift mesajı içeren belgeleri teslim etti. Savcılık kaynakları yapılan ilk incelemede, CHP’nin teslim ettiği belgelerin Bellway isimli şirketin Türkiye’de adı geçen kişilere gönderildiği öne sürülen paralara ilişkin olduğunu, soruşturmanın süreceğini, suç maddesinin ise henüz belirlenmediğini kaydetti.