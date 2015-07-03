Mamutlar geri mi dönüyor?

Ortalama 5 bin yıl önce soyları tükenen, fillerin tüylü akrabaları mamutların DNA zincirinin tamamlandı. Bu gelişmeyle birlikte mamutlar klonlanabilecek.

Hürriyet'te yer alan habere görei, bilinen son mamut sürüsü 4 bin ila 6 bin yıl önce Rusya'nın kuzey kutbu kıyısında görülmüştü.

Uzmanlar bu gelişmenin, mamutların klonlanması adına atılan "büyük bir adım" olarak nitelese de bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyor.

Zira, Chicago Üniversitesi'nden Vincent Lynch "Bunu teknik olarak yapabiliriz. Ama asıl soru şu; yapmalı mıyız? Cevap bence hayır çünkü onların nesli tükendi ve onlar dünyadan silindikten sonra yaşadıkları iklim ve çevre değişti. Bence nesli tükenen hayvanları geri getirmek yerine nesli tükenme tehdidi altındaki hayvanlara yardım etmeliyiz" dedi.

Mamutlar, 4 bin ila 6 bin yıl önce bilinmeyen bir nedenle nesilleri tükenmişti. Yapılan araştırmalar sonucu mamutlarda bulunan proteinin, hayvanların vücutlarını soğuğa karşı daha duyarlı hale getirdiği ve tüylerinin uzamasına neden olduğu ortaya çıktı. Bu sayede mamutların tundra ikliminde hayatta kalabildikleri belirtildi.