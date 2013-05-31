Mamut ölüsünde sıvı kan bulundu

Kuzey Kutbu'nda bulunan mamut ölüsünde sıvı halde kana rastlandı. Uzmanlar 10 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen mamutun kanının, donması sayesinde 'canlı kalmış' olabileceğini vurguladı.



Rus Semen Grigoryev liderliğindeki ekip, ağustosta Maly Liakhovski Adası'nda bulunan dişi mamutu inceledi. Mamutta sıvı halde kan bulan bilim adamları, hayvanın kas dokularının da neredeyse bozulmamış olduğunu belirtti.

Grigoryev, mamutun su çukuruna ya da bataklığa düşmüş ve gövdesinin alt bölümünden akan kanın, buzda donması sayesinde "canlı kalmış" olabileceğini vurguladı.

Canlı hücrelerin bulunmasının büyük bir şans olduğunu belirten bilim adamları, mamut kopyalama umutlarının arttığına dikkati çekti.

Mamutun en az 10 bin yıl önce yaşamış olduğu sanılıyor.