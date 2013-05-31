T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mamut ölüsünde sıvı kan bulundu

Kuzey Kutbu'nda bulunan mamut ölüsünde sıvı halde kana rastlandı

31 Mayıs 2013 10:42

Kuzey Kutbu'nda bulunan mamut ölüsünde sıvı halde kana rastlandı. Uzmanlar 10 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilen mamutun kanının, donması sayesinde 'canlı kalmış' olabileceğini vurguladı.
 
Rus Semen Grigoryev liderliğindeki ekip, ağustosta Maly Liakhovski Adası'nda bulunan dişi mamutu inceledi. Mamutta sıvı halde kan bulan bilim adamları, hayvanın kas dokularının da neredeyse bozulmamış olduğunu belirtti.

Grigoryev, mamutun su çukuruna ya da bataklığa düşmüş ve gövdesinin alt bölümünden akan kanın, buzda donması sayesinde "canlı kalmış" olabileceğini vurguladı.

Canlı hücrelerin bulunmasının büyük bir şans olduğunu belirten bilim adamları, mamut kopyalama umutlarının arttığına dikkati çekti.

Mamutun en az 10 bin yıl önce yaşamış olduğu sanılıyor.

ETİKETLER

mamutkanbilim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24