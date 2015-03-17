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Bilim / Teknoloji

Mamut klonlama çalışması başladı

Bilim adamları Sibirya'da bulunan DNA fosillerinden örnekler alarak mamutları yeniden hayata döndürmeye çalışıyor

17 Mart 2015 22:49

Bilim insanları, 2013 yılında Sibirya'da bulunan çok iyi korunmuş bir yünlü mamut fosilinden DNA alarak dev canlıları hayata döndürmeye çalışıyor. Rusya'nın Kuzey-Doğu Federal Üniversitesi ve Sooam Biyoteknoloji Araştırma Derneği tarafından yapılan çalışmada, mamutun bacağından kullanılabilir DNA örnekleri alınmaya başlandı.

Siberian Times'ın haberine göre, araştırmaya 2006 yılında insan kök hücreleri üzerinde yaptığı çalışmalarla adı skandala karışan G.Koreli Hwang Woo-Suk liderlik ediyor. Suk'un sırasıyla 2006 ve 2011 yıllarında ilk klon köpek ve tilkiyi dünyaya getiren ekipte yer aldığı biliniyor.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Yakutistan Mamut Müzesi'nden Semyon Grigoriev, 'DNA analizi için en iyi materyali temsil eden kemik iliğinden örnekler aldıklarını' belirtti. Grigoriev, "Eğer numuneler beklediğimiz kadar iyiyse, bir veya iki yıl içinde dünyanın ilk nükleer mamut genomunu elde edebiliriz" dedi.

Eğer mamutu diriltmek için yeterli tam hücre bulunamazsa, bilim insanları yapay hücre çekirdeği oluşturabilmek için genom haritası çıkarmaya çalışacak. Başarılı olunması halinde yeniden inşa edilen DNA bir filin embriyosuna nakledilecek. Tüm sürecin istendiği gibi gitmesi halinde bile, başarı oranı hakkında tahmin yapılamıyor.

Bilim insanları yıllardır üzerinde çalıştıkları mamut klonlama işlemi için yeterince iyi korunmuş DNA bulamıyordu. Mayıs 2013'te bulunan mamut kalıntısında ise ilk kez klonlamaya imkan verecek DNA örneğinin elde edilebileceği öne sürülmüştü.

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