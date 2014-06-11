Malumun ilâmı: Mancini istifa etti; Lucescu mu, Denizli mi, Gerets mi?

Galatasaray’da beklenen oldu ve İtalyan Roberto Mancini ile yollar ayrıldı. Mancini gitmeden önce başlayan yeni G.Saray teknik direktörü tartışmasında ise Rumen Mircia Lucescu bir adım önde yer alıyor.

FIFA Fair Play kuralları, yani kulüplerin mali açıdan olumlu bir seyir izlemesini öngören yapı dolayısıyla G.Saray geçtiğimiz sezon 200 bin Euro ceza ödemişti. Aynı cezayla tekrar karşılaşmamak için bütçede yapılanmaya gitmesi beklenen G.Saray’la Mancini arasında uyuşmazlığın temel noktasını bu durum oluşturdu. Zira Mancini önümüzdeki sezon mutlak başarı için üst düzey en az 4 oyuncu istemiş, G.Saray Başkanı Ünal Aysal ile bu teklife olumlu yaklaşmadığı ortaya çıkmıştı.

Dün Aysal ile Mancini arasında süren görüşmelerin ardından, bugün için kararın bu yönde açıklaması bekleniyordu.

Ligin başlamasına daha uzun bir süre olmasından dolayı G.Saray yönetiminin rahat bir konumda bulunması, yeni teknik direktör adayları için uygun olanını seçme imkânı sağlayacak.

Ancak, basında çıkan haberlere göre bu adaylar arasında Rumen teknik direktör Mircia Lucescu, Mustafa Denizli ve Eric Gerets’in isimleri öne çıkıyor.

Eski G.Saraylı Gerets

Eric Gerets’in G.Saray’a gelmesi, diğer adaylara göre daha uzak bir seçenek olarak duruyor. Ünal Aysal’ın başdanışmanı Bülent Tulun ile yakın dost olan Gerets, en son Katar takımı Lekhwiya’yı şampiyon yapmıştı.

Ancak 5 yıldır Avrupa futbolundan uzak kalan Gerets’in Aysal yönetimi tarafından olumlu karşılanması beklenmiyor.

Gerets, 2005-2005 sezonunda Hakan Şükür, Necati Ateş, İliç ve Hasan Şaş dörtlüsüyle müthiş bir hücum takımı yaratmıştı. Takım 83 puanla şampiyonluğa ulaşırken, özellikle Ali Sami Yen’de parmak ısırtan bir performansa imza atılmıştı. Aslan o sezon, sahasında çıktığı 17 maçta 15 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle oynarken, rakip filelere tam 52 gol göndermişti. Yani kendi evinde maç başına 3,05 gol ortalamasıyla şampiyon olmuştu.

Ya Mustafa Denizli?

Türk futbolunun Fatih Terim ile ismi en çok anılan teknik direktörlerinden biri olan Mustafa Denizli de G.Saray’ın bir seçeneği olarak duruyor. G.Saray’ı daha önce 1987-1989 ve 1990-1992 sezonlarında çalıştıran Denizli en son İran’ın Tractor Sazi F.C takımını çalıştırmış ve sezon sonunda istifa etmişti.

Alman Jupp Derwall’ın yanında 1984-85′ten başlayarak G.Saray’da 3 sene yardımcı antrenörlük yapmıştı. 8 Aralık 1984′te Zonguldakspor ile oynanan bir maçta Derwall’in hastalığı nedeniyle takımı yönetmiş ve 1987-88 sezonunda antrenörlüğe getirilmişti. Jupp Derwall ise takımın menajerliğini yapmaya başlamıştı.

G.Saray çok başarılı bir sezon geçirerek Denizli ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı ve 38 maçta 2 mağlubiyet alarak, en yakın rakibi Beşiktaş’ın 12 puan önünde 90 puan toplayarak birinci olmuştu. Türkiye Kupası’nda da çeyrek finalde elenen G.Saray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Rapid Wien, Neuchatel Xamax ve Monaco’yu eleme başarısını göstermiş ancak yarı finalde Steaue Bükreş’e elenmişti. Bu sonuç günümüze kadar bir Türk takımının Avrupa da lig şampiyonları bazında aldığı en iyi sonuç oldu.

1990-91 sezonunun başında G.Saray ile tekrar anlaşan Denizli, ilk sezonunda Türkiye Kupası’nı kazanmış, ligde ise ikinci olmuştu. 1992-93 Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale yükselmiş, Werder Bremen’e elenmişti. Ligde istenilen sonuçları alamayıp, lig üçüncüsü olan Denizli ile yönetim anlaşamayan ayrılık yaşanmıştı.

En büyük aday Lucescu

G.Saray’da teknik direktörlük görevine getirilmesi beklenen en büyük aday ise Mircia Lucescu. Ukrayna’da yaşanan siyasi gerilim nedeniyle ülkeden ayrılmak istediğini daha önce açıklayan Lucescu için G.Saray’ın devreye girdiği biliniyor. Bazı kaynaklara göre de G.Saray ile Lucescu arasında ön sözleşme imzalandı bile. Bu iddiaların kesin bir dille yalanlanmaması ise Lucescu’nun tekrar göreve gelme ihtimalini artırıyor.

NTVSpor’da Mancini’nin istifasının ardından konuşan spor yorumcusu Mehmet Demirkol da Lucescu ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

G.Saray’ın finansal fair play’e uymak için adım atması beklenirken Lucescu’nun bu durum karşısında nasıl bir tavır takınacağı en büyük soru işareti. Küçük bütçeli kulüplerle başarı sağlamaya alışan Lucescu’nun Donesk ile hem mali, hem de sportif başarısı sonrası tekrar sıkıntılı bir ortama gelmesi tek eksi yön.

Lucescu 2000 yılında, Fatih Terim’in İtalya kariyerine başlaması nedeniyle önceki sezonun UEFA Kupası sahibi olan G.Saray’a gelmişti. UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol devi Real Madrid’le karşılaşan G.Saray maçı 2-1 kazanmıştı. G.Saray, tarihinde ilk kez Süper Kupa’yı kazanırken, Lucescu ise kariyerinin ilk Avrupa Kupası’nı kazanmıştı.

2000-01 sezonunda lig şampiyonluğu son anda kaçmış olsa bile Lucescu, G.Saray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en başarılı performansını göstermesini sağlamış ve ancak çeyrek finalde Real Madrid’e elenmişti. Türkiye Kupası’nda da yarı finalde Fenerbahçe’ye penaltılarla elenmişti.

Sonraki sezonda ise G.Saray, uzun süre lider götürdüğü ligi şampiyon olarak tamamlamıştı. Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı performans gösteren G.Saray, ikinci tura yükselmiş ancak gruptan çıkamamıştı. Sezonun tek hayal kırıklığı ise Türkiye Kupası’nda erken elenmeleri olmuştu.

Şampiyon olduğu sezondan sonra G.Saray eski teknik direktörü Fatih Terim’i tekrar göreve almak için Lucescu’nun görevine son vermişti.

Finansal fair-play’e uymak zorunda olan G.Saray için adı geçen üç teknik direktör adayının kariyeri böyle.

Kısıtlı bütçe ve az transfer ile küçülmeye gitmesi beklenen G.Saray’da kimin geleceği tartışıladursun Mancini’nin istifası aslında malumun ilamıdır.