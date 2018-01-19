Maltepe'de engelli öğrencilerin karne heyecanı

İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE Belediyesi’ne bağlı eğitim kurumlarındaki 314 öğrenci, karnelerini aldı.

Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci karnelerini alıp, yarıyıl tatiline çıkarken, Maltepe Belediyesi’nin eğitim kurumlarında da karne heyecanı yaşandı. Engellilerin hem tedavi ve eğitim gördüğü Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi’nde, 100 öğrenci eğitmenlerinin elinden karnelerini aldı. Mutlulukları yüzlerinden okunan engelli öğrenciler, karne heyecanını aileleriyle birlikte paylaştı.

KREŞ ÖĞRENCİLERİ İLK KARNELERİNİ ALDI

Maltepe Belediyesi bünyesinde Zübeyde Hanım Gündüz Çocuk Bakım Evi adıyla Altayçeşme, Bağlarbaşı, Zümrütevler, Başıbüyük, Esenkent ve Aydınevler mahallelerindeki kreşlerde eğitim gören 214 minik öğrenci de, ilk defa karne almanın mutluluğunu yaşadı. Kreşin son günü öğretmenleri ve arkadaşlarıyla eğlenceli oyunlar oynayan minik öğrenciler, karne töreninde ise büyük heyecan yaşadı.

TATİLDE ŞENLİK VAR

Karne tatilinde Maltepeli çocuklar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Çocuk Şenliği” ile eğlenceye doyacak. Maltepe Belediyesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde, Maltepeli çocuklar için eğlenceli bir tatil programı hazırladı. 22-31 Ocak tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şenlik, ücretsiz gerçekleştirilecek. 13 çocuk tiyatro oyunu ve animasyon gösterileriyle çocuklar, tatil boyunca doyasıya eğlenecek.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Maltepeli evlatlarımızın, en iyi şartlarda eğitim görmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu vesileyle karnelerini alan tüm öğrencilerimizi kutluyor, gönüllerince vakit geçirebilecekleri bir tatil diliyorum” diye konuştu.

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