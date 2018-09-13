Maltepe'de çocuklar tiyatro sahnesindeki Asterix ve Oburix'i çok sevdi

İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında düzenlenen ‘Asterix ile Oburix Tembelliğe Karşı’ isimli çocuk oyunu ile küçükler eğlenceli dakikalar geçirdi.

Maltepe Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali, binlerce kişiyi tiyatro gösterilerinde buluşturuyor. Festival kapsamında Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan ve Ukrayna’dan tiyatro toplulukları ile Aydın, Ayvalık, Amasra, Bitlis, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Menemen, Samsun, Urla’dan toplam 23 tiyatro ekibi sahne alacak.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Festivalin ilk gününde Büyükbakkalköy Meydanı’nda gerçekleştirilen çocuk oyununda çocuklar doyasıya eğlendi. Urla Toprak Sahne Tiyatrosu tarafından sergilenen ‘Asterix ile Oburix Tembelliğe Karşı’ isimli çocuk oyununu küçükler kahkahalar atarak izledi. Aileleriyle birlikte meydanı dolduran çocuklar, tiyatro oyununun yanı sıra, çalan müziklerle danslar ederek şarkılar söyledi. Çocuklar, gerçekleşen tiyatro oyunundan çok memnun olduklarını, çok eğlendiklerini belirterek, bu gibi etkinliklerin devam etmesini diledi.

‘Hayat Sahnede’ temasıyla başlayan festival, Maltepe’de 16 Eylül’e kadar devam edecek.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)