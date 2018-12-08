Maltepe'de caz ve tango dolu bir gece

İSTANBUL, (DHA) – MALTEPE Belediyesi caz ve tango meraklılarına unutulmaz bir gece yaşattı. Caz müziği sanatçısı Dolunay Obruk’un verdiği konser Maltepeli müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde caz müziği sanatçı ve bestecisi Dolunay Obruk, caz ve tango müzik meraklılarına benzersiz tınılar ve renkli sahne performansı ile keyifli bir konser verdi. Obruk’un caz şarkılarına çoklu ritimler ve doğaçlamalar eşlik etti. Maltepe Belediyesi’nin Aralık ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser, Maltepeli müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

‘KATİBİM’ ŞARKISINA CAZ TINILARI

Kendine has caz tınılarını eklediği ‘Katibim’ ve ‘Üsküdar’a Giderken’ gibi İstanbul şarkıları ile dinleyenlere keyifli anlar yaşatan Dolunay Obruk, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Tango eserlerine de konserinde yer veren Obruk, Necdet Koyutürk’ün yazdığı ‘Papatya Gibisin’i de seslendirerek dinleyicileri 1950’li yıllara uzanan bir müzik yolculuğuna çıkardı. Öte yandan Obruk’un söz ve müzikleri kendisine ait eserleri de dinleyicilerin beğenisini topladı.