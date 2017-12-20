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Eğitim

Maltepe Üniversitesi'nde öğrenciler etik lider olarak yetişiyor

İSTANBUL, (DHA)-ETİKLE meslekler arasındaki ilişkinin somut olarak kurulmasına katkı sağlayan Etik Lider Akademisi (ELA) Sertifika Programı'nın 8

20 Aralık 2017 12:48

İSTANBUL, (DHA)-ETİKLE meslekler arasındaki ilişkinin somut olarak kurulmasına katkı sağlayan Etik Lider Akademisi (ELA) Sertifika Programı\'nın 8. Dönem Mezuniyet Töreni, QNB Finansbank ev sahipliğinde, QNB Finansbank Genel Müdürlük binasında yapıldı.

Maltepe Üniversitesi ile Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) işbirliğinde düzenlenen ELA’dan mezun olan öğrencilere, EDMER Onursal Başkanı Bülent Şenver ve Yönetim Kurulu üyeleriyle, üniversite temsilcilerinin de katıldığı törende Maltepe Üniversitesi’nden 19 öğrenciye sertifikaları verildi.

Maltepe Üniversitesi Felsefe Kulübü önderliğinde başlatılan program 8 hafta sürdü. Ders saatleri dışında yürütülen akademik programda gençlere, Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve akademisyenleri tarafından gelecekte etik değerlere sahip birer lider olabilmeleri konusunda seminerler verildi. EDMER, mezun ettiği ELA öğrencilerine iş dünyasında da ayrıcalık sağlanması konusunda çalışmalar yürütüyor.

(FOTOĞRAF)

 

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