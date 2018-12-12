Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliği

İSTANBUL, (DHA) - Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı iş birliğiyle toplumda engelli bireylerin sorunsuz şekilde yaşabilmeleri ve sayılarının azalması için \'Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi\' kuruldu.

Maltepe Üniversitesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Cerebral Palsy Türkiye iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerabral Palsy ile ilgili akademik çalışmalarını Maltepe Üniversitesi ile yürütecek.

Vakfın konferans salonunda gerçekleşen törene, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Özel Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Dağseven Emecen, Temel Eğitim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Handan Doğan, Cerebral Palsy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. h.c. Dilek Sabancı, Yönetim Kurulu II. Başkanı Dr. iur Altan Edis, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Direktör Nigar Evgin ve vakfın yöneticileri katıldı.

KURUMDA DENEYİMLİ ARAŞTIRMACILAR YETİŞECEK

Maltepe Üniversitesinde kurulacak \'Cerebral Palsy Akademik Araştırmalar Birimi\'nde (Academic Research Unit for Cerebral Palsy), engelli bireylerin sayısını azaltmak ve sosyal yaşama sorunsuz bir şekilde dahil etmek için uluslararası platformlarda oluşturulacak iş birlikteliklerinde, bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak deneyimli araştırmacılar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

TOPLUMSAL DEĞER TAŞIYAN ARAŞTIRMALAR YAPILACAK

Engelli grupların kültürel, sosyal, ekonomik, tıbbi ve genetik açıdan incelenmesi, alınan sonuçların dünya istatistikleri ile karşılaştırılması, bu konudaki uluslararası çalışmalara katkı sağlanması planlanıyor. Bütün bu çalışmalar, antropolojik, filogenetik, otogenetik gelişmelerin ve en önemlisi toplumsal bir değer taşıyan epidemiyolojik araştırmaların temelini oluşturacak.

PROF. DR.KARASAR: HALK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ

İş birliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, \"Devam etmekte olan iş birliğimizi daha da ileriye taşımak ve Maltepe Üniversitesi bünyesinde akademik birim kurmak için buradayız. Eğitim Fakülte\'mizin özel eğitim bölümü bu vakıfla birlikle hem projeler üretiyor hem de bilgi alışverişi yapıyor. Vakıfta öğrencilerimize staj imkanı sunuluyor. Kurduğumuz merkezde yapacağımız çalışmalarla halk sağlığı alanına katkı sağlamak ve eğitim anlamında ileriye dönük mükemmel merkez olma hedefiyle yolculuğumuza devam ediyoruz\" dedi.

DİLEK SABANCI: ARAŞTIRMA GELİŞTİRME OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR

Cerebral Palsy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. h.c. Dilek Sabancı da, \"Maltepe Üniversitesi ile uzun yıllardır beraber çalışıyormuşuz. 16 yıl az bir zaman değil, nice nice 16 yıllara diyorum. Araştırma geliştirme çok önemli. Araştırma ve geliştirme olmadan hiçbir şey ilerlemiyor. Umarım hem üniversiteye hem de bize faydalı işler çıkar. Sonra da ülkemize faydalı işler çıkmış olur\" diye konuştu.

ALTAN EDİS: BİLGİ BİRİKİMİMİZİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAĞIZ

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Yönetim Kurulu II. Başkanı Altan Edis ise, \"Sadece Türkiye’de her yıl 6 binden fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor. Bugün bizim için çok önemli bir gün. İş birliğimiz aslında geçmişe dayanıyor. 2002 yılında ilk iş birliği protokolünü yaptık. O tarihten bu yana büyük bir başarıyla bu iş birliği sürüyor. Cerebral Palsy ile uğraşıyoruz bu bir çeşit zihinsel, bedensel engel. Bizlerin yıllarca birikmiş bir bilgi birikimi var. Bunları üniversitenin genç öğrencileriyle paylaşmak istiyoruz ki öğrenciler gelip stajlarını burada tamamladı\" ifadelerini kullandı.