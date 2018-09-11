Maltepe Üniversitesi 'Uluslararası Bakalorya Programı'na ev sahipliği yaptı

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi, öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğini sağlayacak şekilde tasarlanan ve dünyada en çok kabul gören programlardan birisi olan Uluslarası Bakalorya (IB) programına ev sahipliği yaptı.

IB’nin Profesyonel Gelişim (PD) alanında akredite edilmiş IB Eğitimci Ağı (IB Educator Network – IBEN) üyesi olan Maltepe Üniversitesi, eğitimde sahip oldukları uluslararası standartları sürdürülebilir kılmak, mesleki bilgilerini güncellemek hedefiyle Türkiye\'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen IB okullarının öğretmen ve yöneticilerini Marmara Eğitim Köyü\'ndeki yerleşkesinde ağırladı. Üçüncüsü düzenlenen çalıştayda 14 farklı ülkeden gelen katılımcılar “Kategori 1 ve 2” düzeyinde “Bilgi Kuramı (ToK)”, “Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (CAS)” ve “Yöneticiler”, “Kategori 1” düzeyinde ise “Koordinasyon” çalıştaylarına katıldı.

Maltepe Üniversitesi, IB İleri Liderlik Araştırmaları Sertifikalı Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı ise 2017 - 2018 akademik yılında geleceğin eğitim liderlerine sunulmaya başlanmıştı. Modüler olarak tasarlanan program, bir yarıyılda 3 yoğunlaştırılmış hafta, toplamda 6 tam zamanlı hafta olarak uygulanıyor. Bu sayede çalışmakta olan eğitimcilerin de yüksek lisans programına katılabilmeleri sağlanıyor. Bu programa katılmak isteyen ve üniversitenin web sayfasında ilan edilen koşulları yerine getiren adaylar 14 Eylül Cuma günü yapılacak mülakata katılabilecek.

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