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Eğitim

Maltepe Üniversitesi Sektör-Akademi Buluşmaları devam ediyor

İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Üniversitesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerini sektörle bir araya getiriyor

20 Mart 2018 13:36

İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Üniversitesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı öğrencilerini sektörle bir araya getiriyor. Havacılık sektörü çalışanlarının yaklaşık 125 öğrenci ile buluşacağı etkinlikler mart ayı boyunca devam edecek.

Sektör-Akademi Buluşmaları\'nda,7 Martta gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu Çelebi Hava Servisi Eğitim Müdürü Nagehan Ekener’di. Ekener, yer hizmetleri çalışma alanları, şirket içi kariyer fırsatları ve mesleki deneyimleri konusunda öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

21 MART\'TA PEGASUS BULUŞMALARIN KONUĞU OLACAK

21 Martta gerçekleştirilecek etkinliğin konukları Pegasus Hava Yolları Kabin Yöneticisi Coşkun Kar ve İşe Alım Uzmanı İlke Engin olacak. Konuklar,Pegasus Hava Yolları işe alım süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verecek.

27 Martta gerçekleştirilecek etkinliğin konuğu,Pegasus Hava Yolları Sabiha Gökçen İstasyon Müdürü Erdinç Meriçli olacak. Meriçli, Pegasus Yer Hizmetleri çalışma alanları ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunacak.

Sektör-Akademi Buluşmaları\'nın son etkinliği 28 Martta gerçekleştirilecek. Etkinliğin konuğu Türk Hava Yolları Kabin Hizmetleri Başkanı Nevin Çolak olacak. Çolak,kabin memurunun yolcu ve şirket açısından tanımı, hızla gelişen sivil havacılık sektöründe nitelikli ve fark yaratan kabin ekibi olmanın önemi ve mesleki deneyimleri hakkında öğrencileribilgilendirecek.

(FOTOĞRAF)

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