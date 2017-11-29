Maltepe Üniversitesi, Kocaelili üniversite adaylarıyla buluşuyor  

İSTANBUL, (DHA)-KURULDUĞU 1997 yılından bugüne, öncü ve fark yaratan gençler yetiştiren Maltepe Üniversitesi 30 Kasım-01Aralık 2017 tarihlerinde Kocaelili üniversite adaylarıyla bir araya gelecek.

Kocaeli Interteks Uluslararası Fuar Alanı\'nda yapılacak olan Kocaeli Eket Üniversite Tercih Günleri Fuarı’nda Maltepe Üniversitesi’nden uzmanlar ve öğrenciler hazır bulunacak.

Maltepe Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Utku Şentürk, yaptığı açıklamada, fuarda aday öğrencilerin Maltepe Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirterek fakülte ve programları daha yakından tanıma fırsatı bulabileceklerini söyledi.

Şentürk, ayrıca çift ana dal, yan dal, yatay ve dikey geçiş, burs olanakları, taban puanlar, tercih ve sıralama, üniversite eğitimiyle ilgili her konuda bilgi edinilebileceğini ifade ederek, Kocaeli Eket Üniversite Tercih Günleri Fuarı’nda standlarına tüm üniversite adayları, aileleri ve eğitimcileri davet ettiklerini belirtti.

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