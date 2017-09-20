Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi yeni öğrencilerini bekliyor. 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların yararlanabileceği uygulama, 7 Ekim 2017 tarihinde başlayacak.

Üniversitenin akademisyenleri rehberliğinde hem eğlenip hem üretmeye dayanan ve çocuklara farklı disiplinlerde deneyimler kazanma fırsatı veren Çocuk Üniversitesi\'nde bu yıl açılacak eğitim alanları; akıl oyunları, animasyon, ebru sanatı, felsefe atölyesi: \"çocuklarla felsefe\", girişimcilik okulu, kısa film yapımı ve temel fotoğraf, kodlama (programlama) öğreniyorum, mekatronik ve robotik, mimarlığı tanıyorum (temel tasarım, ekolojik mimari, doğadan tasarla, sanat ve tasarım), resim atölyesi, STEM ve temel müzik teorisi olarak sıralanıyor.

Projenin detayları ve amaçları hakkında bilgi veren Maltepe Üniversitesi Çocuk Üniversitesi projesinin yaratıcısı ve Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, \"Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirip başarılı ve mutlu bireyler haline gelerek ülke kalkınmasında önemli role sahip olmalarını sağlamada, onlara uygun bir eğitim hizmeti sunulmasının önemi yadsınamaz. Son PISA \'Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı\' sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin fen, matematik ve okumada OECD (Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü) ortalamasının altında kaldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sonuçlara göre, eğitimde dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer alan Japonya’da öğrencilerin yüzde 60’ının müfredat dışı bilim etkinliklerine katıldığı, Şanghay-Çin ve Kore’deki öğrencilerin de yüzde 90’ının fen kulübü bulunan okullara devam ettiği dikkat çekiyor\" diye konuştu.

Bu sonuçların eğitime verilmesi gereken önemi vurgular nitelikte olduğunu dile getiren Prof. Dr. Davaslıgil, \"Bu nedenle, halkımızı etkin eğitimin önemi açısından bilinçlendirmemiz ve eğitim kalitemizi yükseltmemiz gerekiyor. Öğrencilerin erken yaşta bilim ve sanatla tanışmalarını sağlayan çocuk üniversiteleri, bu ihtiyacı karşılayacak alternatiflerden biri olarak karşımıza çıkıyor. İlk çocuk üniversitesi İngiltere\'de 1993 yılında kuruldu. Şu anda ise Türkiye\'de ve dünyada bu üniversitelerin önemi anlaşıldı ve sayıları artıyor. Böylece öğrencilerin hâlihazırdaki becerilerini ve ilgilerini geliştirmek, yeni ders alanlarını keşfetmelerini ve öğrenmeyi seven diğer çocuk ve gençlerle etkileşime girmelerini sağlamak mümkün oluyor\" dedi.

ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİNİN AMACI NEDİR?

Çocuk üniversitelerinin amaçları hakkında da konuşan Prof. Dr. Davaslıgil, \"Bu üniversitelerin amacı çeşitli yaş gruplarındaki çocuk ve gençlere yönelik bilim, sanat, spor alanlarında programlar açıp, geleneksel okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, üniversite gibi bir akademik ortamda; onları sorgulamaya, araştırmaya, eleştirel düşünmeye, yeni ve özgün düşünceler üretmeye teşvik etmek. Böylece küçük yaşlardan itibaren bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmak, yeteneklerini ortaya çıkarmak, duygu, düşünce, izlenim ve kültür birikimlerini özgürce ifade etmelerine, yetenek ve yaratıcılıklarını estetiği dikkate alarak geliştirmeye ve özgüvenlerinin artmasına sanat yoluyla yardımcı olmak. Bunun dışında çocukların kendilerini tüm yönleriyle tanımalarını sağlamak, seçimlerini yapmadan önce onları meslekler konusunda bilinçlendirerek kendilerine gerçekçi hedefler koymalarına yardımcı olmak, böylece farklı alanlarda kendilerini sınamalarına fırsat yaratmak, eğlenerek öğrenme olanakları sunmak ve üniversitenin topluma açılmasını sağlamaktır\" ifadelerinde bulundu.

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