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Yaşam

Maltepe'de kadın cinayeti: Kayıp ilanı verilen Şahigül Buluş, boğazı kesilmiş halde bulundu!

05 Haziran 2021 19:18

İstanbul Maltepe'de kan donduran bir olay meydana geldi. Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin dün kayıp ilanı verilen 37 yaşındaki Şahigül Buluş'a olduğunu tespit edildi.

Şahigül BuluşBaşıbüyük Barajıkadın cinayi
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