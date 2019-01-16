Maltepe Belediyesi'nden eğitim atağı

İSTANBUL,(DHA)-Üniversiteye hazırlanan gençlere eğitim veren Maltepe Belediyesi’ne bağlı Cumhuriyet Eğitim Merkezi\'nde başarı oranı her geçen yıl artıyor. 2017\'de yüzde 85 olan üniversiteye yerleştirme oranının, 2018\'de yüzde 89’a çıktığı açıklandı.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Eğitim Merkezi, 5 yıldır sürdürdüğü eğitimlerle bin 552 öğrenciye üniversite, bin 77 öğrenciye lise, 234 kişiye de Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlık kursları verdi. 2017 yılında bu kurslara katılan öğrencilerin yüzde 85’i üniversiteye yerleştirilirken, 2018 yılında bu oran yüzde 89’a çıktı.

BİLİMİN EĞLENCEYE DÖNÜŞTÜĞÜ MERKEZ

Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde, yaşları 4 ila 13 arasında değişen yüzlerce çocuk, eğlenceli bilim, zumba ve satranç derslerine katıldı. Eğlenceli bilim dersleri kapsamında Airzoka (hava olaylarının deneyimlenmesi), plazma küre (elektriğin keşfi), süper emici madde (suyun hapsedilişi) ve fildişi macunu (kimyasal tepkime) gibi deneyler gerçekleştirildi.

YAZ OKULUNDAN 204 ÖĞRENCİ FAYDALANDI

2018 yaz okulu kapsamında 204 öğrenciye eğlenceli matematik, Türkçe, eğlenceli sosyal bilgiler, sihirli fen, bilim aktiviteleri, İngilizce, drama, satranç, resim, el sanatları, dersleri verildi. Yaz okulunda arda kalan zamanlarda, haftanın bir gününü ise belediyeye bağlı Cumhuriyet Bilim ve Düşler Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere ayıran çocuklar, burada da eğlendiren basınç ve hava deneyleri, planetaryum, kurubuz, nanoteknoloji, ses ve elektrik deneyleri yaparak, kendilerini geliştirdi. Yaz okulu bünyesinde düzenlenen gezi programı kapsamında ise Miniatürk, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Kelebek Çiftliği ve Emar Akvaryum İstanbul-Sualtı Hayvanat Bahçesi ziyaret edildi.

KURSLARA BÜYÜK İLGİ

Belediyenin kişisel gelişim kurslarına da, yoğun ilgi gösterildi. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Farsça, Arapça ve Osmanlıca alanlarında verilen yabancı dil kurslarına bugüne kadar toplam bin 156 kişi katıldı. 2018 yılında kültür sanat kursları kapsamında 16 farklı branşta 804 kursiyere eğitim verildi. Kültür-sanat kursları kapsamında 2018 yılında 157 kişi piyano, 59 kişi keman, 304 kişi drama, 37 kişi satranç, 96 kişi resim, 120 kişi jimnastik, 31 kişi zumba, kurslarından faydalandı. Ayrıca 2018 yılında T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kapsamında 360 kişiye, bir yılda toplam 384 saat eğitim verildi. Feyyaz Tüzüner Okuma Salonu, SenihTongsir Kütüphanesi, Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi ve Küçükyalı Çınar Camii Halk Kütüphanesi’ni 2018 yılında 117 bin 712 kişi ziyaret etti. Son 5 yılda toplam ziyaretçi sayısı 500 bini geçti.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARIYLA GURUR DUYUYORUZ”

Maltepe’de, her alanda olduğu gibi eğitimde de bir çığır açtıklarını kaydeden Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önümüze koyduğu hedef olan, ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ nesiller yetiştirmek için göreve geldiğimiz gün kollarımızı sıvadık. Eğitim alanında son 5 yılda yaptığımız çalışmalarla, Türkiye’ye örnek olduk. Cumhuriyet Eğitim Merkezi’nde açtığımız kurslara katılan öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hedefimiz bu çalışmaları, önümüzdeki yıllarda daha da yukarılara taşımak” diye konuştu.