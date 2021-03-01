Maltepe Belediye Başkanı: İşçiler bizden yüzde 40 zam istemişlerdi, bunu karşılamamız mümkün değildi

TIKLAYIN - Maltepe Belediye Başkanı: DİSK Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı

Maltepe Belediyesi’nde toplu sözleşme görüşmelerinde çıkan anlaşmazlık sonucu DİSK/Genel-İş sendikalı işçilerinin başlattığı grevi ikramiye dahil en düşük ücretin net 4 bin 700 lira olmasıyla sonuçlandı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç toplu sözleşme görüşmeleri ve anlaşmayı RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

"Pandemi sebebiyle belediyenin gelirinde müthiş bir düşüş oldu"

Kılıç, ücret görüşmelerinde işçilerin ve belediyenin bakış açılarını ve grevin başlangıcını anlattı:

“Maltepe Belediyesi olarak bizim geçen yıl verdiğimiz ücretler 3.500-3.700 bandındaydı. Bunun yeterli olmadığını söylediler. Biz de pandemi ile birlikte gelirlerimizde müthiş bir düşüşün olduğunu, inşaat piyasasının tamamen durduğunu söyledik. İller bankasından gelen yardımın da kesintilere uğradığını dolayısıyla belediyelerin kasalarının boş olduğunu da ifade etmeye çalıştık. Arkadaşlar bizden yüzde 40 gibi bir zam talep etmişlerdi. Böyle bir zammı belediye olarak karşılamamız bizim mümkün değil dedik. Bugün imzalasak bile sözleşmeyi bir ay sonra ödeyemeyince yine grev olacaktı. Tabi greve çıkmayı yansıtan yasal bir prosedür vardır. Onlar da geçtiğimiz Pazartesi günü akşam 12’ye kadar anlaşma sağlanmayınca Türkiye’de son dönemde unutulan bir anayasal haklarını ilk defa kullanma şansı elde ettiler. Yıllar sonra bir grev dalgası ile karşı karşıya kaldık.”

"Genel-İş sendikası genel başkanı ile 4700 her şey dahil bir bütçede anlaşmış olduk"

Kılıç, Toplu sözleşmede son olarak varılan anlaşmayı “Bir önceki gün Genel-İş sendikasının Genel Merkezi’ndeki arkadaşlarla Maltepe’ye geldiler. Kendi içlerinde uzun görüşmeler yaptılar. Şube başkanlarıyla ve şube başkanlarına bağlı temsilcilerle görüştüler. Onlar Türkiye’nin koşullarını anlattılar. Biz de anlattık. Bütçemizi yalın bir şekilde masaya koyduk. Bunu ödeme şansımızın olmadığını, çok büyük bir rakam olduğunu dolayısıyla kendi aralarında yaptığı değerlendirmeden sonra genel başkan ile 4700 her şey dahil bir bütçede anlaşmış olduk. Emekçi arkadaşlarımıza da bunu aktardılar. Biz de biliyoruz Türkiye koşullarında bu para da yeterli değil. Belediyemizin bütçesi yeterli olmayınca elimizdeki ekonomi ile böyle bir sonuca ulaştık” diye ifade etti.