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Ekonomi

Maltepe Belediye Başkanı: DİSK Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı

Maltepe Belediyesi

28 Şubat 2021 15:50

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Genel İş Sendikası ile sürdürdükleri  Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na  özverileri için Maltepe Halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Belediyedeki grev 6 gündür sürüyordu. Genel-İş Genel Merkezi brüt 4700 TL'lik sözleşmeyi imzaladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sürece ilişkin olarak, "KHK ile Maltepe Belediyesi şirketlerine aktarılan işçilerimizin KHK mağduriyetleri, Belediye Başkanımız Ali Kılıç, DİSK Genel İş yöneticileri ve  ve işçilerimizin duyarlılığıyla büyük ölçüde giderildi. Grevin sona erdirilmesi sürecinde katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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