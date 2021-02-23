Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve başladı

İstanbul’da Maltepe Belediyesi’nin işçileri, 1588 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı açıklamada, en düşük maaşın ikramiyeler hariç yüzde 47 zamla net 4 bin 118 liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini ancak sendikanın reddettiğini dile getirdi.

DİSK’e bağlık Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi üyeleri, belediyenin Temizlik İşleri Şantiyesi’nde “Bu işyerinde grev var” yazılı pankart astı. Gece yarısından itibaren temizlik işleri dahil belediye çalışması durduruldu.

Şube başkanı Yenigün Özen Dolgun, yoksulluk sınırının 8 bin 560, açlık sınırının da 3 bin 267 lira olduğunu anımsatarak, belediyenin son teklifini şöyle aktardı:

“14 lira 85 kuruşluk yemek ücretine 2 lira 15 kuruş, 8 lira 50 kuruşluk yol ücretine 1.5 lira zam yapmak istiyor. Taban ücreti brüt 123 liraydı, 125 lira teklif ettiler. Buna da seyyanen 11 lira zam teklifinde bulunuldu. Toplamda elimize geçecek olan net zam bu şartlar altında 215 liradır.”

Belediye Bakanı: 4 bin 118 lira teklif, reddedildi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, altı aydır süren görüşmelerde idari ve sosyal maddelerde anlaşıldığını, maddi konularda uzlaşılamadığını ifade etti.

Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Kılıç, en düşük 2 bin 800 lira olan maaşın, ikramiyeler hariç yüzde 47 zamla net 4 bin 118 liraya çıkarılmasını teklif ettiklerini ancak sendikanın reddettiğini dile getirdi.

Sendikanın, Türkiye’nin ve belediyenin ‘mali gerçeklerini’ göz önünde bulundurmasını isteyen Kılıç, "Amacımız, bir yandan emekçilerin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe halkının vergileriyle oluşan bütçemizle ortaya konan hizmet kalitesinin korunmasıdır" dedi.