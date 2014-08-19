Mallorca’da imaj değişikliği



Parti turistleri için Mallorca eğlence anlamına geliyor… Ada yönetiminin ise farklı bir hedefi var, Mallorca‘yı stil sahibi bir tatil yerine dönüştürmek…

Bu amaçla yasalar sıkılaştırıldı, 60 polis kontrol için devriye geziyor. Yasalar, ünlü parti plajı El Arenal'da uygulanmaya başladı bile. Uymayanları 600 euroya kadar para cezası bekliyor.

Polis Pedro Llabres, "Sahilde, cam şişelerden içki içmek yasak. Bu mümkün değil!" diyor. Llabres ayrıca, "Çok sayıda turist, yurt dışında oldukları için ne isterlerse yapabileceklerini düşünüyor ama bu böyle gitmez. Sonuç olarak plaj herkes için burada, sadece turistler için değil" şeklinde konuşuyor.

Sahillerin vazgeçilmezi Sangria kovası da artık yasak. Ayrıca sahil şeridinde mayoyla dolaşmak da yasaklar arasında. Ballermann sahilinin ortamını değiştirecek kısıtlamalar.

Bir tatilci, "Kovadan içki içmek Ballermann demek, ben içmiyorum ama niye yasaklansın ki, kötü bir şey değil sonuçta" derken bir diğeri de "Dün her taraf bira kutularıyla doluydu. Bu doğru bir yol" şeklinde konuşuyor.

Parti turistleri, turizmden geçinen Mallorca'nın en önemli gelir kaynağı değil. Ancak adanın "kirli" olduğu gibi bir algıya yol açıyorlar.

Palma de Mallorca turizm yetkilisi Alvaro Gijóni, "Adaya gelen turistler giderek daha az harcama yapıyor. Herşey köhneleşmeye başladı. Uzun bir süre, burayı nasıl daha iyi bir hale getirebileceğimiz, kalitesini nasıl artırabileceğimiz konusunda kafa yorduk" diyor.

Üç katı fiyatlara daha iyi şezlonglarla modernleştirme çalışmaları başladı. Artık gündüzleri ortam çok daha sakin.

4 milyon Alman turist

El Arenal sokaklarında geceler hâlâ hareketli. Yeni yasalar turistleri fazla etkilemişe benzemiyor. Yılda ortalama 4 milyon Alman turist burada tatil yapıyor, ancak sezonluk çalışanlara göre, turistlerin sayısı azaldı.

Animatör Doreen Jarasch, "Bu sene burada yürüyebiliyorsunuz, gençlerden çok yaşlılar var. Yasaklar, polis derken durum bu… Komik… Ballermann artık eskiden olduğu gibi değil. Ama bunu kim takar ki…" ifadelerini kullanıyor.

Bir Ballermann tatilinde olması gerektiği gibi, gece kulüplerinde turistlere her şey sunuluyor. Yerli Alman popu şarkıcısı Peter Wackel 15 yıldır buradaki gece kulüplerinin vazgeçilmezi. Ona göre, Palma Plajı'nda lüks turizmin hiçbir şansı yok: "Benim arkadaşlarım da kaldıkları otellerde artık bunları istiyor. Kablosuz internet bağlantısı, düz ekranlar, temiz, yeni bir banyo. Ancak fiyatlar eskisi gibi… Ben lüksle ilgili bir değişiklik fark etmedim. Burada kim bir villa inşa eder ki? Ya Almanya'da milyonerdir ya da burada… Ama güzeller ve zenginler buraya gelmez. Mallorca gayet güzel bölünmüş durumda: Palma Plajı bir eğlence sahili. Güzeller ve zenginler için ise Port Adriano, Puerto Portals gibi yerler zaten var.“

Mallorca'da üst gelir grubundan turistler Anima Beach Club gibi Ballermann'a uzak yerlerde bir araya geliyor. Farklı ülkelerden tatilciler, sakin bir ortam ve sahilde ferahlık… Mallorcalı yetkililer, insanların aklına Mallorca deyince böyle bir yer gelmesini istiyor. Buna ulaşmak için limanda yeni şık restoranların açılması planlanıyor.

Çok sayıda otelin de dört beş yıldız kalitesine yükseltilmesi hedefleniyor. Bu değişikliklerin beş-altı yıl içerisinde Mallorca'da hissedilmesi bekleniyor. Her yıl yaklaşık 10 milyon turiste adanın en şık ve stil sahibi halinin gösterilmesi hedefleniyor.