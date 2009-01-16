Malkoçoğlu soyuldu

Sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın İstanbul Beşiktaş'taki evine giren hırsızlar, 4 bin TL ve cep telefonu ile oğluna ait iki otomobili çaldı.



Gerçek ismi "Fahrettin Cüreklibatur" olan ve "Malkoçoğlu" rolüyle de tanınan sanatçının evine önceki gece mutfak penceresinden giren hırsızlar, içeride buldukları 4 bin TL, bir cep telefonu ile oğlunun adına kayıtlı otomobillerin anahtarlarını alarak çıktı.



Park halindeki otomobilleri de alan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Olayı sabah uyandığında fark eden Arkın, şikâyetçi olmak için oğluyla emniyet müdürlüğüne gitti.

