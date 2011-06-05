-MALKARA'DA YAĞMUR DUASI TEKİRDAĞ (A.A) - 05.06.2011 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 5 bin kişi yağmur duasına çıktı. Malkara'ya bağlı 14 köyden katılımın da sağlandığı etkinlik, Sağlamtaş beldesi mesire alanında düzenledi. Vatandaşlar yağmur yağması ve bereketli ürün almak için dua etti. Tekirdağ Müftüsü Mahmut Gürlen, yaptığı konuşmada, yağmur ve şükür dualarında insanların birbirleriyle barışık olması gerektiğini ifade ederek, ''Böyle zamanlarda dargınların barışması gerekir. Biz her yapılan iyiliğe teşekkür ediyoruz, bize her nimeti verene de şükretmemiz lazım'' dedi. Yağmur duasına, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaettin Akbulut ve Malkara Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu da katıldı. Kılınan şükür namazı sonrasında vatandaşlara 22 kazan etli pilav ve ayran dağıtıldı.