Maliye Twitter'da takipte

Maliye, kendilerinden habersiz sahne alan sanatçıların programını twitter'daki sayfalarından takip edip, konsere baskın yapıyor
22 Temmuz 2010 03:00
T24- Maliye, kendilerinden habersiz sahne alan sanatçıların programını twitter'daki sayfalarından takip edip, konsere baskın yapıyor
İnternet paylaşım sitesi twitter vergi memurlarının da gözdesi oldu. Daha önce Kurban Bayramı, Şeker Bayramı, yılbaşı ve diğer özel günlerde sahneye çıkacak olan şarkıcıları gazeteler yoluyla izleyenmaliye şimdi de sahne alacakları tarihleri twitter'a yazan sanatçıları takibe aldı. Vergi memurları, birçok şarkıcının twitter'daki sayfalarını inceleyerek sahne aldıkları mekânları belirliyor. Maliye memurlarının twitter'dan açtığı "maliyeokulu.com" kullanıcı adlı sayfada, birçok şarkıcının kişisel sayfalarının takip edildiği belirtiliyor. Vergi kaçırılmasını engellemek için her yolu deneyen vergi memurları, böylelikle kendilerinden gizli yapılan sahne çalışmalarını da engellemeyi amaçlıyor. Maliye'nin bu yöntemle birçok şarkıcının gizli sahne çalışmalarını ortaya çıkardığı iddia ediliyor. Demet Akalın, Serdar Ortaç, Gülşen, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Işın Karaca, Gülben Ergen gibi isimler, twitter'da konser günlerini ve mekânlarını yazan isimler olarak göze çarpıyor.