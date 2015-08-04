'Maliye Bakanı Şimşek'in babası kaçakçılık yapıyordu'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 24 yıl önce ölen babası Hasan Şimşek’in eski bir kaçakçı olduğu ortaya çıktı. Arif Aslan’ın kitabı “Yüzde Yüz Batman Tarihi”nde Mehmet Ali Çavuş, Şimşek’in babası ile Gercüş-Kamışlı arasında kaçakçılık yaptığını anlatıyor. Bakan Şimşek, Roboski katliamının ardından hiç konuşmamıştı.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1991’de vefat eden babası Hasan Şimşek’in eski bir kaçakçı olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Arif Aslan’ın kitabı “Yüz Yüze Batman Tarihi”nde, Şimşek’in babası ile Gercüş- Kamışlı arasında kaçakçılık yaptığını anlatan Mehmet Ali Çavuş, “Bakan Şimşek’in babası ile Suriye’ye gidip kaçakçılık yapardık. Şimşek’in babası Hasane Temo (Hasan Şimşek) Suriye’de kaçakçılara yol gösterir, bize rehberlik yapardı” dedi. Bakan Şimşek, 28 Aralık 2011’de Roboski’de kaçaktan dönen 19’u çocuk 34 kişinin bombalanarak öldürüldüğü katliamın ardından hiç konuşmadı.

Bize rehberlik yapardı

Mehmet Ali Çavuş’un anlatımlara kitapta şu şekilde yer aldı: “İşe girmeden önce kaçakçılık yapıyordum. Şimdiki Bakan Mehmet Şimşek’in babasıyla Suriye sınırına giderek kaçakçılık yapardık. Kamışlı cezaevinde 1 ay kaldım. 55 lira kefelatle serbest bırakıldık. Suriye’den getirdiğimiz radyodan Erivan radyolarında Arapça- Kürtçe şarkılar çalardı. O dönemde kaçakçılıktan başka yapacak iş mi var. Bakan Mehmet Şimşek’in babası Hasane Temo, Suriye’de kaçakçılara yol gösterir, bize rehberlik yapardı. Onlar da bizim gibi fakirdi. Gercüş’te ailelerin yüzde 90’ının kökeni Kamışlı’ya (Suriye) dayanır.”

Gülümseyerek teşekkür etti

Gazeteci Arif Arslan, bakan Şimşek’in 24 yıl önce yaşamını yitiren babası Hasan Şimşek’in eski bir kaçakçı olduğunun Batman ve Gürcüş’te herkes tarafından bilindiğini belirterek “Bunu bu bölgede herkes biliyor. Birçok eski kaçakçı hâlâ Hasan Şimşek ile birlikte kaçakçılık yaptığını anlatır. Kitabı bastıktan sonra Bakan Mehmet Şimşek’e de götürdüm. Kendisine babasının hikâyesinin de kitapta yer aldığını anlattım. Gülümseyerek teşekkür etti. Kitabı mutlaka okuyacağını söyledi” dedi.