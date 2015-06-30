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Katırların, Roboski dışında 'intihar ettiği' yerler var mı?

CHP’li Ali Haydar Hakverdi, Roboski'de katırların öldürülmesini gündeme taşıdı

30 Haziran 2015 21:43

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi,  Roboski'de katırların "kaçakçılıkda kullanıldığı" gerekçe gösterilerek askerler tarafından öldürülmesini ve köylülere  ateş açıldığı iddiasını Meclis’e taşıdı. 

Yaklaşık 6 aydır belirli aralıklarla katırların öldürüldüğüne dikkat çeken Hakverdi, Şırnak Valisi’nin son 16 Nisan 2015 tarihinde  ‘katırların vurulmadığını, silah sesinden korkup uçurumdan düştükleri’ açıklamasına da dikkat çekti. Hakverdi,  İçişleri Bakanı Sebahattin  Öztürk’e, “Türkiye’de Şırnak Uludere dışında katırların intihar ettiği yerler var mıdır” diye sordu.

Hakverdi’nin TBMM  Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle:

Şırnak Uludere’de yaklaşık altı aydır belirli aralıklarla katırlar öldürülmektedir. 16 Nisan 2015 tarihinde konu ile ilgili Şırnak Valisi Ali İhsan Su'nun olay hakkındaki açıklamasında katırların "vurulmadığını, silah sesinden korkup uçurumdan düştüklerini" söylemiştir. 30 Haziran sabahı basında yer alan haberlere göre yine Uludere’de katırların öldürüldüğü ve köylülere ateş açıldığı bilgisi yer almaktadır. 

- Uludere’de katırlar neden öldürülmektedir?

- Konu ile ilgili Şırnak Valiliği’nden görüş alınmış mıdır? Görüş alınmış ise bir önceki olayda olduğu gibi vali ‘katırların intihar ettiğini’ mi belirtmiştir? İntihar olarak görüş belirtmiş ise 29 Haziran gecesi kaç katır intihar etmiştir?

- Türkiye’de Şırnak Uludere dışında katırların intihar ettiği yerler var mıdır?

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