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DİHA: Asker Roboskililere saldırdı, Encü ailesinden bir kişi yaralandı

Roboski'de askerin halka rastgele ateş açması, katırları katletmesi ve köyü abluka altına almasını protesto eden bölge halkı sınıra doğru yürüyüşe geçti

06 Temmuz 2015 18:38

Şırnak’ın Uludere ilçesi Roboski köyünde askerin halka rastgele ateş açması, katırları katletmesi ve köyü abluka altına almasını protesto eden bölge halkı sınıra doğru yürüyüşe geçti.

HDP Şırnak milletvekilleri ile yöneticilerinin de destek verdiği yürüyüşte, 28 Aralık 2012’deki katliamın gerçekleştiği ve yasak bölge ilan edilen Şirik Yaylası’na yüründü.

DİHA'da yer alan habere göre, Roboskililerin Şirik Yaylası’na yürüyüşleri askerin saldırısına uğradı. Yaylada konuşlanan asker gaz bombaları attı, gerçek mermilerle ateş açtı.

Saldırıda Roboski Katliamı’nda kardeşini yitiren İsa Encü, kurşunla karnından yaralandı.

Encü, önde Uludere Devlet Hastanesi’ne, oradan da Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şirik Yaylası’ndaki gerginlik ise sürüyor.

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