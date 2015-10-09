Maliye Bakanı Şimşek: CHP bu işin reklamını iyi yapıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücret tartışmalarında CHP'nin bu konuda reklamı iyi yaptığını söyleyerek, bin 500 liralık vaad için "Kaynağını açıklamadılar” dedi.

DHA’nın haberine göre; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 7 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin seçim vaatleriyle ilgili 'Çıksınlar kaynağı ortaya koysunlar. Oyumu CHP'ye vereceğim' sözleri hatırlatılan Şimşek, "Kaynağını açıklamadılar. Ekonomide hayal ticaretini anlarım da şimdi bir de üyelik üzerinde, öyle bir şey yok. İşin esprisi" dedi.

CHP'nin bin 500 liralık asgari ücret vaadini kaynak açıklamadıkları gerekçesiyle eleştiren Şimşek, bir televizyon kanalının canlı yayınında ekonomideki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. AKP'nin bin 300 liralık asgari ücret vaadiyle işverenin yükünü azaltıp azaltmadıkları sorusu için Şimşek şunları söyledi:

"Esas yük sosyal güvenlik primi"

"Asgari ücretten aldığımız gelir vergisi, sadece ve sadece 2.7 milyar lira. Esas yük, karşılığı olan sosyal güvenlik primidir. İşveren, işçi katkısı ve işsizlik payıdır. Ana muhalefetin 'Ben bunu vergi dışı bırakacağım söylemi' çok anlamlı değil. Biz zaten vergi dışı bırakmışız. Şu anda 3 çocuğu olan zaten sıfır vergi veriyor. Diğerleri de maksimum yüzde 5 veriyor. Esas yük, asgari ücretin kendisidir ve onunla ilişkili primdir. Dolayısıyla CHP, bu işin reklamını iyi yapıyor. Fakat aslında CHP'nin önerisi işveren üzerindeki yükü çok daha büyük ölçekte.

Hala kaynağını açıklamadılar çünkü hala tedbirlerinin ne anlama geldiklerini ya çok iyi değerlendirmiyorlar ya da saklıyorlar. Asgari ücreti bin 300 liraya dahi çıkarsanız ve orada gelir vergisini kaldırırsanız mesele asgari geçim indiriminin yükselmesiyle bütün çalışanlardan almayacağınız vergi 11 milyar lira. Siz bunu bin 500'e çıkartırsanız bu, katlanıyor. Hala çıkıp samimi şekilde bize hangi tedbirin ne anlama geldiğini ve maliyetinin ne olduğunu açıklamadılar"

'Kaynak göstersinler, CHP'ye oy veririm' demişti

Maliye Bakanı Şimşek, 7 Haziran seçimleri öncesinde, 20 Nisan günü CHP'nin seçim bildirgesindeki vaatlerine kaynak göstermesi halinde CHP'ye oy vereceğini belirterek "Nobel ödülünü hak ederler. Samimi olarak söylüyorum. Kaynak göstersinler. Sadece şapka çıkarmam ben de CHP'ye oy veririm derim. 3'te birini açıklasınlar ben oy vereceğim" açıklamasında bulunmuştu.

"Yeniden seçime gitmek doğru olmaz"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tek başına hükümetin en ideal olduğunu ancak 1 Kasım seçiminden 7 Haziran'a benzer bir sonuç çıkması durumunda Türkiye'nin yeniden bir seçime gitmesinin doğru olmayacağını söyledi.