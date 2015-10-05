Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Bize kaynak sordular, neyi açıklamışsak seçim bildirgelerine koymuşlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eskiden bütün komşularımıza mal satardık, TIR’larımız giderdi. Şimdi olmuyor, niçin? Kavga ediyoruz. Niye kavga ediyorsun? Bizim sanki hiç işsizimiz yok" dedi. AKP'nin dün açıkladığı seçim beyannamesinde, asgari ücretin artırılması ve emekliye ikramiye zam verilmesi konularındaki CHP'yi örnek aldığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “13 yıldır niye yapmadın, CHP söyledikten sonra mı aklın başına geldi?” dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak Alaplı mitinginde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Dün bir baktım bizim seçim bildirgemizi örnek almışlar, sizin önünüze gelecekler. Asgari ücret bin 500 lira olacak dedik, bizi işverene şikayet ettiler. Dün baktım, asgari ücret bin 300 lira olacak diyor. Emekliye para vereceğiz, asgari ücreti biz de artıracağız diyorlar. İyi de 13 yıldır niye yapmadın kardeşim, CHP söyledikten sonra mı aklın başına geldi? Olacak, inşallah olacak. Milletin, sizin iradenizle olacak. Eski algılarınızı değiştirin, CHP’ye algınızı değiştirin. CHP sizin için çalışır. ‘CHP proje yönetemez, Türkiye’nin gerçeklerini bilemez’ diyorlardı. Türkiye’nin bütün sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz.

"Çocuk musun sen?"

Ateş düştüğü yakıyor. Gittiğim her şehit cenazesinde anneler ‘Benim oğlum öldü, başka anneler ağlamasın’ diyor. Ne oldu da 7 Haziran’dan sonra ülke kan gölüne döndü? Kim buna yol açtı? ‘400 milletvekili vermezseniz ülke felakate sürüklenir’ dedi. Sorumlusu bu ülkeyi yönetenlerdir. Çözüm süreci bitti batağa saplandılar, "PKK bizi kandırdı" diyor. Çocuk musun sen? Sen kandırılıyorsan Başbakanlık koltuğunda senin ne işin var? Senin ne işin var? Herkesin kandırdığı biri Türkiye'yi yönetebilir mi?Türkiye hiçbir zaman bu kadar bölünmemişti. Askerleri hapse attılar, Genelkurmay Başkanı’nı içeri attılar. Biz sahip çıktık. Paralel bizi kandırdı' diyorlar, sen çocuk musun? Herkesin kandırdığı, herkesin oyuncağı olan bir hükümet Türkiye’yi yönetebilir mi? Bu seçim, düşünerek sandığa gitme seçimidir.”

"Şehitlerimiz geliyor tamamı genç"

Gençleri hep olağan şüpheli olarak gördüler, gençleri suçlu olarak görürsek olmaz, gençler taşkınlık yapıyorlarmış? Yaparlar genç bunlar delikanlı adı üstünde... Öldürelim mi yani? Nasihat verelim, akıl verelim...O gençler bizim evladımız, şehitlerimiz geliyor tamamı genç...

En çok şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen genel başkan benim...Onlar gelir dertlerini anlatırlar, dert anlatacak makam bulamıyoruz diyorlar, oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor diyorlar...

"Saray'a hizmete eden başbakan istiyorsanız isim belli"

Biz seçim bildirgemizi bir odada yazmıyoruz, şikayetleri dinledik, hep sorduk, herkesin derdini sorduk ondan sonra yazdık. Bir şeyi unutmayın ve her yerde söyleyin; Saray'a hizmete eden başbakan istiyorsanız yer belli isim belli, Ahmet Davutoğlu, halk için çalışan istiyorsanız adres belli, isim belli, lider belli Kılıçdaroğlu… Saray için çalışan Davutoğlu, halk için çalışan Kılıçdaroğlu.

"Para yok diyorlardı, beyannameye koydular"

Milletin iradesi başımızın üzerinedir, bir kişinin ağzından çıkan milli irade olamaz. Hükümet kurulsa asgari ücret bin 500 lira olacaktı, 800 bin taşeron işçisi kadroya alınacaktı, emeklilerimiz bayramda ikramiyelerini alacaktı. Para yok diyorlardı, beyannameye koydular. Onlar da biliyor ki para var. Hükümet kurulmuyorsa sebebi siz değil, siyasilerdir. 30 yıldır ülkenin en önemli sorunu çözülmüyorsa sebebi siz değil, siyasilerdir. Dış politikada bir çıkmaza girilmiş, Suriye’deki kardeş kavgasının bir tarafı olmuşsa sorumlusu siz değil, siyasilerdir. Sizin de sorumluluğunuz var, o siyasileri sizler taşıdınız.