Maliye Bakanı: Döner kesmek bütçe yapmaktan zor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar'da esnaf ziyareti sırasında girdiği bir restoranda sucuk döner kesti. Dönerleri biraz kalın kesen Bakan Ağbal, "Döner kesmek bütçe yapmaktan daha zormuş" dedi.

Eline aldığı sucuklarla da gazetecilere poz veren Bakan Ağbal, "Buradaki sucukların hem fiyatı uygun hem de lezzet olarak güzel" yorumunu yaptı. Bir gazetecinin Kayseri'nin mi Afyonkarahisar'ın mı sucuğunun iyi olduğunu sorması üzerine Naci Ağbal, "Her iki ilimizi de seviyoruz. Ama bugün Afyonkarahisar'dayız" yanıtını verdi.

Bakan Ağbal, şarküteri satışı yapan iş yerlerinde de yumurtanın fiyatını sordu. Bakan Ağbal, "Yumurtanın merkezinde yumurta tabii ki ucuz olur" dedi. Esnaf ziyaretine Berberler Çarşısı ile devam eden Bakan Naci Ağbal, burada bir iş yerine girerek, eline aldığı tarak ve makasla koltukta tıraş olan bir vatandaşın saçlarını ucundan kesti.

Ardından girdiği bir bisiklet tamircisinde inceleme yapan Bakan Ağbal, "Çocukluğum aklıma geldi. Biz de yaz tatilinde bisikletlerimizi yaptırırdık" dedi. İş yerindeki malzemeleri soran Bakan Ağbal, çekiçle tamir edilen bisikletin bir parçasını düzeltmeye çalıştı.