Maliye Bakanı Ağbal'dan özelleştirme açıklaması: bu konuda hazırlıklar var

Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL,(DHA)

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, özelleştirmeye alınabilecek yeni varlıklarla ilgili \"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'mız ilgili bakanlıklarla kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yapıyor. Bu konuda hazırlıklarımız var. Ama takdir edersiniz ki bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra daha doğru olur diye düşünüyorum\" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Beşiktaş\'ta bir otelde Türkiye Bankalar Birliği(TBB) ile Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) ortaklığında düzenlenen \'Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Çalıştayı\'na katıldı. Bakan Ağbal, çalıştaydaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

\'YENİ ÖZELLEŞTİRMELER OLABİLİR\' SİNYALİ

Basın mensuplarını \"Özelleştirmeye alınabilecek yeni varlıklar olabilecek\" yönündeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Bakan Ağbal, \"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı\'mız ilgili bakanlıklarla kamu idareleriyle birlikte özelleştirme portföyüne alınabilecek varlıklar konusunda çalışmalar yapıyor. Bu konuda hazırlıklarımız var. Ama takdir edersiniz ki bununla ilgili açıklamayı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı çıktıktan sonra daha doğru olur diye düşünüyorum. Gerçekten özelleştirme uygulamalarını biz serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Birçok alanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Özelleştirme Yüksek Kurulu\'nun gündemine getireceğiz. Orada kabul edilenleri sizlerle paylaşacağız\" yanıtını verdi. Bakan Ağbal, \"Ne zaman olur\" sorusuna ise \"Yakın bir zamanda yapacağız\" şeklinde yanıt verdi.

VARLIK BARIŞI

Bir gazetecinin \"Varlık barışıyla ilgili bunun daha öncekilerden farkı ne olacak? Şimdiki hedef nedir?\" şeklindeki bir soruya Bakan Ağbal, şöyle yanıt verdi: Bu defa varlık barışı uygulamasını önemli görüyoruz. Aslında biz geçen sene yurtdışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama önümüzdeki süreçte özellikle uluslararası bilgi ve paylaşım başlıyor. Yurtdışında varlığı olup da bir önceki yıl varlık barışında varlıklarını Türkiye\'ye getiremeyenlerin bu konuda beklentileri var. Biz yurt dışındaki bu varlıkları Türkiye\'ye getirmek isteyen kesimler açısından bu düzenlemeyi getirdik. İçeride de küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bilançolarını güçlendirmek istiyorlar. Ama tereddütleri var. Bu varlık barışıyla bütün bu işletmelerimize diyoruz ki \'Herhangi bir çekinceniz olmasın. Paranızı, altınızı getirin. İşletmenizin aktifine dahil edin\'. Hiçbir şekilde vergi almayalım. Böylelikle sizin bilançolarınız güçlensin. Burada hem yararlananın kazandığı hem Türkiye ekonomisinin kazandığı bir çözüm. Bunun önümüzdeki dönemde ekonomide ciddi bir hareketlenme getireceği söyleyebilirim.\"

Ağbal, varlık barışından ne kadar bir miktar beklentileri olup olmadığıyla ilgili olarak ise \"İyi bir miktar bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

PİYASALARIN FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Bakan Ağbal\'a kur seviyeleriyle rekorların kırılması hatırlatılarak, piyasada da faiz artırımı beklentisi olduğu ve bu konunun önceki gün gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu\'nun toplantısında gündeme gelip gelmediği soruldu. Ağbal, \"Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada gerek mali disiplinin devamı vurgulandı. Para politikasındaki duruşumuzun aynı şekilde devam edeceği hususu özellikle vurgulandı. Orta ve uzun vadede büyüme odaklı politikalara vurgu yapıldı. Dolayısıyla biz ekonomi politikalarına bütünsel bir yaklaşımla bakıyoruz. Tek bir araca, çözüme odaklanmak doğru bir yaklaşım değil. Ekonomi yönetiminde şu anda ilgili teknik ekipler ve ilgili kurumlar çalışmalarını yürütüyor. Bunları takip ediyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak da her türlü kararı alırız Ekonominin istikrarı herşeyin üstünde gelir\" dedi.

KONUT FAİZİNDE İNDİRİM UYGULAMALARI

Bir gazetecinin, \"Konut faizinde indirim oldu. Kamu bankalarında görev zararı uygulaması olacak mı?\" sorusunu ise Bakan Ağbal, \"Bir görev zararı uygulaması olduğunu sanmıyorum\" şeklinde yanıtladı.

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