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Politika

Maliye Bakanı Ağbal: Türkiye'nin sırtı yere gelmez (2)

BAKAN AĞBAL, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI YEMEĞİNDE KONUŞTU Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda verilen akşam yemeğine katıldı

08 Nisan 2018 01:20

BAKAN AĞBAL, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI YEMEĞİNDE KONUŞTU
Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda verilen akşam yemeğine katıldı. Burada partililere hitap eden Ağbal, Türkiye üzerinde her dönem içeride ve dışarıda oyunlar oynandığını ve ülkenin bir karanlığa boğulmak istendiğini söyledi. Ülkeye yönelik içeride ve dışarıda planlardan hiç vazgeçilmediğini ifade eden Ağbal, \"Bütün bu tezgahları kurmak isteyenler, bu oyunları kuranlar nasıl bunları geçmişte yaptıysalar bundan sonrada yapacaklardır. Bundan sonrada bu milletle ve bizimle uğraşacaklar. Milletin önüne değişik bahanelerle bariyerler, engeller kuracaklar. Sanmayın ki bunlar bütün bu olanlardan sonra vazgeçtiler. İçeride, dışarıda aynı şer örgütleri \'biz nasıl oyun kurarız da Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarını, bu davayı bulunduğu noktadan uzaklaştırırız\' hesabını yapıyorlar. Allah\'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın ve hepimizin karalı duruşu ile ne oyun kurarlarsa kursunlar başarılı olamayacaklar. Onun için dik olacağız, diklenmeyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep beraber Türkiye olacağız\" dedi.
AK Parti davasının varması gereken noktaya varmadığını ifade eden Ağbal, \"Bu davanın gideceği daha çok yol var. Çok taşlı, sıkıntılı yollar var. Ama biz beraber olursak, bir olursak, birbirimize güvenirsek inanıyorum ki kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacak\" ifadelerini kullandı.  

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