Maliki: Yeni hükümet çağrıları darbe teşebbüsüdür

Irak Başbakanı Nuri El-Maliki çarşamba günü, Irak'ta Sünni Müslümanlar'ın isyanını durdurmak için daha kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrılarını kabul etmedi.

wsj.com.tr'nin haberine göre, Maliki, televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Acil durum hükümeti" kurulması çağrılarının, "anayasa ve siyasi sürece darbe" olduğunu ileri sürdü.

Maliki'nin açıklaması, ABD'nin 300 kişilik askeri danışman grubunun ilk üyelerinin Bağdat'a varmasının ardından Irak'ın devlet kanalından yayınlandı. ABD'li askeri danışmanlar, Şiiler'in yoğunlukta olduğu Maliki hükümetinin, IŞİD militanlarının 2.5 haftadır devam eden isyanını pasifize etmesine yardımdı olmak için Bağdat'a gidiyor.

Sünni azınlık arasındaki huzursuzluğun, IŞİD'e verilen desteği artırması üzerine ABD Başkanı Barack Obama geçtiğimiz hafta Irak'ta daha kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, salı günü Bağdat'ta Maliki ile görüştü. Kerry perşembe günü, Bağdat'ta Sünniler'e de kulak veren yeni bir hükümetin kurulması yönündeki baskıların dile getirilmesi için Suudi Arabistan ve diğer bölgesel hükümetlerin dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek.

Irak'ta Maliki liderliğindeki koalisyon 30 Haziran'daki seçimlerde çoğunluğu kazandı. Maliki, bu zaferi, güvenlik politikalarının tasvip edildiği şeklinde yorumladı. Maliki'nin çarşamba günkü açıklaması, 2003'ten bu yana en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalan Bağdat'taki siyasi gerilimi tırmandırabilir.