Barzani'den Maliki'ye istifa çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'ın selameti için Başbakan Nuri el-Maliki'nin istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Neçirvan Barzani, Amerika NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Nuri el-Maliki'nin istifa etmesi gerekiyor çünkü Başbakan olarak kaldığı sürece sorunlar daha da büyüyecek ve anarşi artacak. Maliki'nin Başbakan olduğu Irak'ta sorunlar çözülemez. Irak'ın selameti için Maliki'nin istifa etmesi gerekiyor" dedi.

AA'da yer alan habere göre, Irak'taki sorunun ancak siyasi yöntemlerle çözülebileceğini vurgulayan Barzani, Maliki ile karşılaşması durumunda ona da askeri operasyonların çözüm olamayacağını söyleyeceğini ifade etti.

Barzani, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün eylemleriyle ilgili Bağdat hükümetini uyardıklarını aktararak şunları söyledi:

"Kürdistan bölgesi hükümeti olarak, 6 ay önce, IŞİD örgütünün saldırılarına karşı Bağdat hükümetini uyardık. Kürtler, Maliki'nin bir şeyler yapması için çok çabaladı. Özellikle de Musul'a yönelik tehditlerle ilgili tedbirler almasını istedik. Ancak Maliki tavsiyelerimizi reddetti. Hiçbir sorun olmadığını savundu."