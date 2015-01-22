M.Ali Şahin'in 'Bakara-makara tapesi içimizde sızı' diyerek tepki gösterdiği Bağış'ı, Erdoğan nasıl savunmuştu?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in, partisinin Yüce Divan oylamasında verilen fireler hakkında "bir Kur'an-ı Kerim'in suresiyle ilgili açıklamasının hâlâ milletvekillerinin içerisinde bir sızı olduğunu biliyorum" sözleriyle 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası ortaya çıkan 'Bakara-makara tapesi'ne işaret ederek tepki gösterdiği eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, o dönem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından savunulmuştu.

O dönem başbakanlık görevinde bulunan Erdoğan (4 Nisan 2014), söz konusu tapeyle ilgili bir soruya sinirlenerek, tapenin gerçek dışı olduğunu öne sürerek, Egemen Bağış'a olan inancını şu sözlerle savunmuştu:

"Gazetecisiniz ama arkadaşımızın yaptığı açıklamayı duymamışsınız. Kendisinin böyle bir şey söylemesinin mümkün olmayacağını ortaya koydu. Biz arkadaşımızı uydurma olayları yapanlardan daha iyi tanıyoruz. Kendisi ifade ettiği gibi, biz de kendisine inanıyoruz. Böyle bir şeyi yapanla bizim yürümemiz mümkün değil ama kendisi açıklamayı çok sert olarak yapmıştır. Bence yer değiştirin, durmayın oralarda."

Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin video şöyle: