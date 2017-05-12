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Malezya'da tutuklanan 3 Türk, 'FETÖ' iddiasıyla Türkiye'ye iade edildi

"Bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler"

12 Mayıs 2017 15:28

Malezya polisi, 15 Temmuz darbe girişimi ve "FETÖ" ile bağlantılı oldukları iddia edilen üç Türk vatandaşının Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Okul müdürü 43 yaşındaki Turgay Karaman, iş adamı İhsan Aslan (39) ve akademisyen İsmet Özçelik (58), geçen hafta ulusal güvenlik için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle Malezya makamlarınca tutuklanmışlardı.

Ancak Malezya yetkilileri o tarihte, sanıkların 'FETÖ' ile bağlantılı oldukları şüphesinden söz etmemişlerdi.

Malezya Polis Genel Müfettişi Halid Abu Bakar, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sanıkların 'FETÖ' ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle dün Türkiye'ye iade edildiklerini söyledi.

Halid, yapılan soruşturmada sanıkların "FETÖ" ile bağlantılı olduklarının görüldüğünü ve pasaportlarının Türkiye tarafından iptal edildiğini söyledi. Halid, "Bu durumda bu kişiler Malezya'da yasadışı göçmen statüsündeydiler" dedi.

Malezya'da 'ulusal güvenliğe tehdit oluşturdukları' gerekçesiyle gözaltına alınan 3 isimden İhsan Aslan'ın Malezyalı eşinin 'Türkiye’ye göndermeyin' çağrısına Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Ahmed Zahid Hamidi yanıt vermişti.

Söz konusu isimlerin üçüncü bir ülkeye değil, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söyleyen Hamidi, "Üçüncü bir ülkeye değil Türkiye’ye gönderilmek zorundalar. Onları başka bir ülkeye göndererek neden o ülkeye yük olalım? Konuyla polis ilgilenecek. Sınır dışı edilip edilmeyeceklerine polis karar verecek" ifadesini kullanmıştı.

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