“AKP’li vekiller, FETÖ operasyonu öncesi pozisyon almaya çalışıyorlar”

TBMM 24. Dönem CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde yapması beklenen kabine değişikliği sonrasında belediye başkanlarından bürokratına kadar ciddi bir 'FETÖ' operasyonu yapılacağı bilgisi olduğunu söyledi.

“AKP’li vekiller şimdiden pozisyon almaya çalışıyor, en az zararla nasıl çıkarız hesabı yapıyorlar” diyen Şeker, Gaziantep'de, 'FETÖ' konusunda ciddi bir mücadele yapılmadığını ifade etti.

“Asıl rapor Erdoğan’da”

Şeker’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"AKP’de kabine değişikliğinden sonra belediye başkanından bürokrata kadar FETÖ operasyonu yapılacağı bilgisi var. AKP’li vekiller şimdiden pozisyon almaya çalışıyor. En az zararla bu işten nasıl çıkarız diye hesap yapılıyor.

"Referandumdan ‘evet’ çıkması AKP’nin aleyhine oldu. Vatandaş ‘bu işin siyasi ayağı nerede diyecek:’ Siyasetçi anlamında olmaz ise, Erdoğan bunu yapacak gücü olmadığını düşünürse erken seçim yapar, bunu yapmazsa 2019 yılında değil yanına Gül ve Arınç’ı da koysalar değil Cumhurbaşkanı yüzde 20 oy almaz bunu onlar da biliyor.

"24. dönemde kurulan Darbe Komisyonu raporu yazmıştık onu Meclis’e getirmediler. Bütün siyasi partilerin ittifakı ile yazılmıştı bu rapor. Şimdiki bu rapordan bir şey çıkmaz. Asıl rapor, Tayyip Erdoğan da, kimin bu işin içinde olduğunu, hangi belediye başkanı, hangi bürokrat bu işin içinde olduğunu, neler yaptıklarını çok iyi biliyor. Top kendisinde operasyon için önünde bir süre var. Eğer bunları yapmazsa 2019 hüsran yılı olur, onun açısından."