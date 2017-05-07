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Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Özkan'a da 'FETÖ üyesi' ihbarı!

Tanık olarak ifade veren öğretim üyelerine dilekçedeki iddialarla ilgili sorular yöneltildi

07 Mayıs 2017 11:20

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali Aydın Yavuz ile aynı bölümde görev yapan eşi Prof. Dr. Melek Nur Yavuz’un farklı tarihlerde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı iki ayrı suç duyurusu Akdeniz Üniversitesi’ni karıştırdı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, Aydın çiftinin hazırladığı 29 sayfalık suç duyurusu metninde, yüz ve kol nakilleri ile ismini dünyaya duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan, eski Başhekim Doç. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cumhur Arıcı, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı olmak üzere 14 öğretim üyesinin 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edildi.

Metnin hukuki deliller kısmına ise AÜ Tıp Fakültesi’nde görev yapan 40 öğretim üyesinin ismi yazılarak tanık olarak gösterildi. Suç duyurusunun ardından harekete geçen savcılık, tanık olarak gösterilen öğretim üyelerinin ifadelerinin alınması için polise talimat verdi.

Tanık olarak ifade veren öğretim üyelerine dilekçedeki iddialarla ilgili sorular yöneltildi. Tanık öğretim üyelerinden bazıları, Prof. Dr. Yavuz’un devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla soruşturma geçirdiğini, son yayımlanan KHK ile de meslekten ihraç edildiğini belirterek, Yavuz çiftinin iddialarıyla ifadelerinin alınmasına tepki gösterdi. 

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