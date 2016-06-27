Malezya’da iki çocuğun ölümü dini tartışmaya dönüştü



Malezya’daki ulemaya göre İslam sadece ölüme yol açabilecek hastalıklarda ya da üçüncü kişilere bulaşabilecek salgın hastalıklarında aşıyı bir “zorunluluk“ olarak görüyor. Konuya ilişkin açıklama Malezya resmî haber ajansı Bernama tarafından yapıldı.

'Helâl' olmadığı gerekçesiyle aşı yaptırmadılar

Bundan birkaç gün önce Malakka ve Kedah eyaletlerinde difteriye (kuşpalazı) yakalanmış olan iki çocuğun ölmesi üzerine ülkede aşının içerdiği maddelere ilişkin tartışma yeniden alevlendi. Müslüman aileler aşılarda “helal olamayan“ maddeler bulunabileceği endişesiyle çocuklarına aşı yaptırmamışlardı. Malezya’daki aşı karşıtları aşılarda domuz DNA’larının bulunduğu gerekçesiyle bunların “helâl“ olmadığını iddia etmişlerdi.

'Ölüm-kalım durumunda aşının devreye girmesi zarurettir'

Malezya'nın Perak eyaleti Müftüsü Tan Sri Harussani Zakaria, acil bir durumda helâl olmamasına rağmen tek bir aşı imkânı olsa bile bunun kullanılabileceğini açıkladı. Müftü'nün çalışma arkadaşı Muhammed Şükri Muhammed de “Eğer bir ölüm-kalım söz konusu ise o zaman aşının devreye girmesi bir “zaruret'tir“ diye konuştu. Malezya’da müftüler günlük hayatı düzenleyen hukukî konularda fetva vermeye yetkililer.

Malezya Sağlık Bakanlığı da çocuk felci, kızamık ve benzeri çocuk hastalıkları konusunda aşının önemine ilişkin olarak özellikle kırsal bölgelerde bir aydınlatma kampanyası başlattı.