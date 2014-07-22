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Dünya

Malezya Havayolları ekonomik olarak da sarsıldı

Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçağun Ukrayna'da düşmesi Malezya Havayollarını ekonomik olarak sarstı

22 Temmuz 2014 20:14

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya Havayolları'na ait uçağının kaybolmasının ardından Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçağının Ukrayna'da düşmesi Malezya Havayolları'nı ekonomik olarak sarstı.

Radikal'de yer alan haberde havayolu şirketlerinin benzer krizleri atlatmaları normalde en az altı ay sürerken Malezya Havayolları'nın dört ayda iki ciddi kriz yaşaması şirketi ekonomik açıdan zor durumda bıraktı, imajına da zarar verdi. Uçağı Güney Çin Denizi'nde Mart ayında kaybolan şirketin Çin'e yapılan rezervasyonlarının yüzde 60 düştüğünü belirten uçuş analistleri, Avrupa rotaları için de benzer oranlarda düşüş beklendiğini kaydetti.

Amsterdam uçağının düşmesinin Malezya Havayolları'yla uçma korkusunu artırdığını ifade eden analistler, şirketin imajı zedelendiği için Amsterdam çıkışlı uçuşlarında da kısa süreli düşüş görülebileceğini söyledi.

 

Özelleştirmeye neden olabilir

 

Gözlemcilere göre, ekonomik açıdan zaten zararda olan Malezya Havayolları'nın dört ayda iki kriz yaşaması şirketin faaliyetlerini askıya almasına ve özelleştirilmesine neden olabilir. Uzmanlar, krizin havayolu şirketini yeniden yapılandırmaya sevk ederek faaliyetlerini geçici olarak durdurmaya itebileceğini düşünüyor. Krizin sadece marka meselesi değil, uluslararası bir kimlik sorunu da olduğunu ifade eden uzmanlar, toparlanma sürecinin özelleştirme ve azami üç ay faaliyet durdurmayı gerektirebileceğini söyledi.

 

Uçağın mağdurlarına yardım

 

Malezya Havayolları, uçağının Ukrayna'da düşmesinin ardından yolculardan seyahatlerini iptal etme yönünde aşırı talep gelmesi üzerine iade opsiyonu olmayan biletlerin de ücretlerinin geri ödenmesi kararı aldı. Bunun yanı sıra havayolu şirketi, düşen uçağındaki yolcuların ailelerine iyi niyet ifadesi olarak 5 bin dolar yardım yapacağını duyurdu.

 

Mart'ta da bir felaket yaşamıştı

 

Geçen yıl Asya'nın en iyi havayolu seçilen Malezya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart'ta 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatıyla ortadan kaybolmuştu. Aylardır süren arama çalışmalarına rağmen düştüğü sanılan uçağın izine rastlanamadı. Şirket bu felaketin etkisinden kurtulmaya çalışırken, Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan uçağının Ukrayna- Rusya sınırında 298 yolcu ve mürettebatla düşmesiyle dört ay sonra yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı.

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