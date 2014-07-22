Çocuk kitabı yazarından, Malezya uçağında ölen küçük okuruna mektup

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

Doğu Ukrayna'da düşen Malezya Hava Yolları uçağının enkazından basına yansıyan görüntülerden biri de, yarısı yanmış bir çocuk kitabıydı.

Çocuk kitapları yazarı Gerard van Gemert'in seri futbol öykülerinin yer aldığı "Direkler Arasında" adlı kitap tatil için kütüphaneden ödünç alınmış.

Görüntüler nedeniyle aile bireylerini kaybetmiş kadar acı duyduğunu belirten Gerard van Gemert, düşen uçakta bulunan hiç tanışmadığı okuru için bir yazı kaleme aldı.

Van Gemert, artık yaşamayan okuruna şöyle seslendi:

"Seninle hiç tanışmadık. Sanırım 8 yaşındasın. Ya da 7 veya 9. Gözlerimi kapatınca bir erkek çocuğu görüyorum. Belki de kız çocuğusun. Futbolu ve okumayı sevdiğini düşünüyorum. Ama şundan yüzde yüz eminim ki artık orada değilsin.."

"Okumayı bırakıp biraz oyun mu oynadın? Belki de uyudun. Uykunda gülüyordun. Umarım hiçbir zaman ne olup bittiğini fark etmemişsindir. Bir panik ya da korku yaşamadan olup bitmiştir herşey."

"Kitabın arkasındaki etiket, kütüphaneden ödünç alındığını gösteriyor. Muhtemelen tatilde yüzme ve oyun arasında keyifle okuyacaktın. Yüzme, okuma ya da oyun artık ne yazık ki olmayacak. Sessizdim. Ama senden sonra artık daha sessizim..."

Yaşamını yitiren 298 kişiden biri olan Uluslararası Af Örgütü Hollanda çalışanı 26 yaşındaki Tessa van der Sande'nin eski erkek arkadaşı da kaleme aldığı mektupta, yaşamını savaş ve silahlarla mücadeleye adayan genç kızın ölümü için, "bir füze ateşiyle öldürülmesi ironik" dedi.

Hollanda'nın önceliği cenazeler

Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakta 193 vatandaşını kaybeden Hollanda, cenazelerin bir an önce kurbanların yakınlarına teslim edilmesini istiyor.

Düşen uçakta yakınlarını kaybedenlerin, cenazeler konusundaki belirsizlik ve cesetlere yapılan muamele nedeniyle öfkeli oldukları belirtiliyor.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, Kraliçe Maxima, Başbakan Mark Rutte ve kabine üyeleri, kurbanların yakınlarıyla bir araya geldi.

Hollanda Kurbanlara Yardım Derneği'nden Victor Jammer, kurban yakınlarının doğu Ukrayna'da cesetlerin "saygısız biçimde gelişgüzel toplanması nedeniyle" öfkeli olduklarını söyledi.

Jammer, cenazelerin ne zaman aileler teslim edileceğinin bilinmemesinin de öfkeyi artırdığını ifade etti.

Kurban yakınları, hükümet üyelerinden cenazelerin bir an önce getirilmesini istediler.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, kazazede yakınlarının anlattıklarının "yürek parçaladığını" belirterek, derinden etkilendiğini söyledi. Hollanda Kralı, "Çok derin bir acı. İzleri uzun zaman silinmeyecek. Birçok insan, hakettiği biçimde yakınlarıyla son kez vedalaşmak istiyor. Öfkelerini ve incinmişliklerini anlıyoruz" diye konuştu.

Başbakan Mark Rutte de, cenazelerin teslim edilme sürecinin, "adım adım ama acı vereci bir şekilde" ilerlediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirmek için New York'a giden Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans da, "Nasıl olur da cesetler bugüne kadar toplanıp gönderilemez, bunu anlamak mümkün değil" dedi.

New York'a dünyadan insanca tepki istemek için gittiğini söyleyen Timmermans, "Eğer bizden bir liderlik rolü isteniyorsa bu rolden geri kalmayız" görüşünü dile getirdi.

Geniş çaplı uluslararası soruşturma istediklerini yineleyen Hollandalı bakan, "Rusya ilişkiler konusudan dikkatli olmak istiyorum çünkü bir kaç defa hayal kırıklığı yaşadım" diye konuştu.