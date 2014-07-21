Düşürülen Malezya uçağını inceleyecek uzmanlara güvenlik garantisi yok

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Volodimir Groysman, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun talimatıyla bölgeye gelecek yabancı uzmanlar için bir uçak hazırlandığını açıkladı. ''Uçağın düşürüldüğü bölgede inceleme yapacak uzmanların gönderilmesi kararını, gönderecek ülkelerin vermesi gerekir'' dedi. Bölgenin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olduğunu hatırlatan Groysman, inceleme yapacak uzmanlar için güvenlik garantisi veremeyeceklerini de ekledi.

Groysman'a göre, uluslararası uzmanların güvenlikleriyle ilgili imkanları Rusya'nın sunması gerekiyor. Groysman'ın açıklamasından sonra Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ayrılıkçılara seslenerek “Trajedi bölgesindeki uluslararası uzmanların güvenliğini garanti altına almak için her şey yapılmalı” dedi. Putin, olayın siyasi amaçlar için kullanılmaması gerektiğini tekrar vurguladı.

Al Jazeera Türkiye’de yer alan haber göre, Avustralya Başbakanı Tony Abbott ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Putin’in kendisine uluslararası bir soruşturma için gerekeni yapacağını söylediğini ifade etti. Abbott, "Şimdi Başkan’ın görevi bu sözün arkasında durmak" dedi.

Merkel'e çağrı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre Poroşenko, Merkel'e, uçağın düşürülmesiyle ilgili güvenilir bir uluslararası soruşturmanın yürütülmesi ve uzmanların çalışması için gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Poroşenko Rusya yanlısı ayrılıkçıların soruşturmanın yürütülmesini engellemeye devam ettiğini savundu. Ve Almanya Başbakanı Merkel'i, "teröristlerin bu tür eylemlerini kınayarak "Donetsk ve Lugask Halk Cumhuriyetleri"ni terörist örgütler olarak tanımaya" çağırdı.

Poroşenko görüşmede ayrıca, "Ölenlere ait kişisel eşyaların yağmalanması, kredi kartlarının çalınması, teröristlerin ölü bedenlere davranışı, insan ahlâkının ötesinde" dedi.

Başbakan Merkel de, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Taraflar, Ukrayna-Rusya sınırından ayrılıkçılara sağlanan ağır silahların transferinin durdurulmasının öncelikli olduğu konusunda mutabık kaldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin sınır gözetimi görevinin önemine de değindiler.

Öte yandan Poroşenko, Ukrayna ordusunun Donbass bölgesini Rusya'nın desteğine rağmen ayrılıkçılardan temizlemeye devam ettiğini açıkladı.

Poroşenko, Rubejnoye şehrinin Ukrayna ordusu tarafından ablukaya alınmış olduğunu ve şehrin ayrılıkçılardan temizlenmesi sürecinin devam ettiği bilgisini verdi.

Putin'e baskıda mutabakat

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da, uçak düşürülmesiyle ilgili etkili bir soruşturma için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapılması konusunda Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın gerekli desteği vermemesi halinde salı günü yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında konunun gündeme gelmesi konuşuldu.

Böyle bir durumda Rusya'ya karşı yaptırım uygulanmasının gözden geçirilmesi için taraflar mutabakata vardı.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne da yaptırım sinyali verdi. Osborne, “Daha fazla yaptırıma gerek duyulabileceğini düşünüyorum. Avrupa ülkeleri bunu tartışmak için kısa zamanda bir araya gelecek.” dedi.

298 yolcudan kurtulan olmadı

Malezya Havayolları'na ait Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Boeing-777 tipi yolcu uçağı, Ukrayna'nın doğusunda ordu ile ayrılıkçılar arasında çatışmaların yaşandığı bölgede düşmüş, 298 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

Ukrayna uçağın düşürüldüğü bölgede şimdiye kadar 251 ceset bulunduğunu açıkladı.

Olayla ilgili Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçluyor. Uçakta önde gelen AIDS araştırmacıları ve aktivistler yer alıyordu.